Теща Притулы пошла под частичный домашний арест после ДТП с ребенком

23 августа 2019, 18:44

Прокурор просил домашний арест с ношением электронного браслета.

Суд вынес первое решение по делу тещи Притулы
Суд вынес первое решение по делу тещи Притулы / Униан

Женщину, которая была за рулем Mazda, задним ходом наехавшей на мать с 9-летним сыном, отправили под ночной домашний арест на два месяца.

Прокурор просил домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд мерой пресечения назначил домашний арест в ночное время.

Женщине-водителю инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Имя женщины не раскрывается, однако СМИ уже вычислили, что, скорее всего, наезд совершила Лилия Сопельник – теща Сергея Притулы, известного шоумена. Она является директором и владелицей нескольких компаний. Ее дочь – Екатерина Притула – от комментариев по поводу инцидента отказалась.

Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

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ДТП авария Сергей Притула новости Киева Лилия Сопельник
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