Нардеп Лещенко с семье снялся в яркой фотосессии к фестивалю Burning Man

Нардеп из фракции "БПП" Сергей Лещенко вместе со своей супругой, диджеем Анастасией Топольской и ее дочерью от первого брака Ульяной снялись в США в фотосессии, приуроченной к участию в фестивале Burning Man.

Об этом сообщает портал "Табло ID". По информации журналистов, все трое подготовили для себя футуристические костюмы от Patoka Studio и хрустальные парики от дизайнера Ивана Фролова.

"Нам повезло с лагерем и организацией. Мы готовились к каким-то первобытным условиям, но получилось все почти "лакшери". Мы жили в shift pod (специальная палатка повышенной комфортности) в британско-американском лагере PlayGround, который вел сцену, на которой я выступала", − заявила Топольская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нардепы Лещенко и Мосийчук устроили драку после телеэфира.