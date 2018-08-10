Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко

Мосийчук атаковал Лещенко с клюкой наперевес / скриншот из видео

Член Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук после эфира на телеканале NewsOne начал бурно выяснять отношения с депутатом от БПП Сергеем Лещенко; конфликт предсказуемо закончился дракой, в которой Лещенко был избит клюкой Мосийчука. При этом оба депутата не стеснялись обкладывать друг друга отборным матом. Конфликт произошел на фоне разговора об ориентации Ляшко.

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«Депутат от БПП в эфире пи**ел на Ляшко. Получил в голову. И так будет с каждым», — написал заместитель Ляшко — Андрей Лозовой на своей странице в Facebook.

Видео потасовки NewsOne обнародовал на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Ляшко и Лещенко обматерили друг друга прямо в зале ВР.