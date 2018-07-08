"45 лет по 28 часов в день": Ляшко рассмешил Сеть словами о своем рабочем графике

Сеть хохочет с заявления одиозного народного депутата Олега Ляшко, который заявил, что напряженно работает уже 45 лет своей жизни - и не менее, чем по 28 часов в сутки.

Об этом стало известно из видео, опубликованного на странице политика в Facebook.

Сегодня утром Олег Ляшко неоднократно "выходил в эфир" в соцсети во время переезда из Киева в Чернигов, и радовал своих фолловеров эпичными высказываниями. В частности, Ляшко заявил, что работает 28 часов в сутки (из 24 возможных) и живет так уже 45 лет. Учитывая тот факт, что самому депутату 3 декабря 2018 года исполнится 46 лет, выходит, что бешено работать, не щадя себя, народный избранник начал еще во младенчестве.

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Ранее лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметился неожиданным поступком; он через систему оповещения пригласил народных депутатов, привычно отсиживающихся в кулуарах Верховной Рады, занять свои места в сессионном зале.

Напомним, наиболее часто выступающим с трибуны нардепом VIII созыва украинского парламента стал глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Народный избранник с осени 2014 года выступил в Раде с трибуны 1104 раза.