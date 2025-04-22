У Трампа огромная зависимость от Путина, он жестко стоит на позициях РФ - Жданов

Основные тезисы Жданова:
- У Трампа огромная зависимость от Путина
- Из-за этого он не может надавить на Путина, а может лишь его просить
- Трамп и Уиткофф жестко стоят на позициях РФ
У президента США Дональда Трампа огромная зависимость от российского диктатора Владимира Путина.
Поэтому Трамп не давит на Путина, а лишь просит его. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.
"У Трампа какая-то огромная зависимость от Путина, из-за которой он не может надавить на Путина, а может лишь немного попросить", - сказал Жданов.
Он отметил, что Трамп и Уиткофф сейчас жестко стоят на позициях страны-агрессора России.
"Другого объяснения у меня нет, ведь Уиткофф и Трамп жестко стоят на позициях Российской Федерации. Взгляните хотя бы на новый "мирный план" Трампа, который предусматривает признание Крыма российским", - отметил эксперт.
Переговоры по прекращению огня - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Зеленский анонсировал дату новых переговоров по миру и назвал цель Украины. Представители четырех стран будут работать в Лондоне, сообщил Владимир Зеленский.
Также ранее Трамп сказал, когда Украина может заключить мирное соглашение с РФ. Президент США заявил, что состоялись "очень хорошие встречи" по Украине и России.
Напомним, Зеленский предложил РФ самый простой путь прекращения огня. Президент подтвердил, что Украина готова не наносить удары по гражданской инфраструктуре и ожидает такой же ответственной позиции со стороны России.
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Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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