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"Трампу наплевать, как закончится война": Жданов назвал цель президента США

Алёна Воронина
22 апреля 2025, 15:57
246
Путин просто издевается над Трампом. И в этом случае Трамп - "мальчик для битья": что Путин сказал, то Трамп озвучивает и пытается делать.
Дональд Трамп, Олег Жданов, украинские военные
Жданов назвал цель президента США/ коллаж: Главаред, фото: скрин, Главред, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Основные тезисы Жданова:

  • США не выйдут из переговоров по Украине, потому что это обвалит их рейтинг
  • Трампу наплевать, чем закончится война, а Путин издевается над президентом США
  • Трамп просто хочет получить Нобелевскую премию мира за остановку войны в Украине

США не выйдут из переговоров по Украине, потому что это обвалит их рейтинг. И тогда слова Макрона о том, что Европа больше не зависит от Соединенных Штатов, станут реальностью. Поэтому Штаты просто физически не могут выйти из переговоров.

То, что в США угрожают выйти из переговоров - это шантаж. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

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"Это шантаж. Это политика: кричи громче, проси больше - и получишь то, что хочешь. Но нам бы было легче, если бы Штаты вышли из переговорного процесса, потому что нам очень трудно бороться с постоянным проталкиванием российских нарративов и путинских идей нынешней американской администрацией. Я думаю, США не рискнут выйти из переговоров. Однако с их стороны возможен демарш: выйдут из переговоров на месяц, а потом вернутся", - отметил Жданов.

По словам эксперта, российский диктатор Владимир Путин просто издевается над американским президентом Дональдом Трампом. И в этом случае Трамп - "мальчик для битья": что Путин сказал, то Трамп и озвучивает, и пытается делать.

"Сказал Путин, что хочет получить территорию Украины, вот они и пытаются реализовать это его желание. Не получилось "откусить" пять регионов Украины - они пытаются "откусить" хоть один", - отметил Жданов.

Эксперт считает, что Соединенные Штаты Америки пытаются заморозить конфликт, и Трампу наплевать, чем закончится война. Президенту США нужно, чтобы стороны просто перестали стрелять. А он получит Нобелевскую премию мира.

"Как видите, личные амбиции Трампа превышают государственный интерес. Трампу не спится из-за того, что Обама получил Премию мира, а он - нет. Наверное, если мы согласимся на перемирие, и оно наступит хоть в каком-то виде, Трамп сразу поедет в Осло и будет требовать премию", - предполагает эксперт.

Жданов напомнил, что мы все это проходили в 2014 году и прекрасно понимаем, что без третьей стороны и без контроля и гарантий безопасности от нее никакого перемирия не будет.

"Тогда перемирие продержалось несколько недель, когда приехало ОБСЕ, а потом начались "карусели" с российской техникой, которая днем стояла, а ночью стреляла. И все развалилось. ОБСЕ было под полным контролем российских войск, а дальше все пошло-поехало. В результате было восемь лет вооруженного конфликта низкой интенсивности. Сейчас будет то же самое в случае перемирия", - сказал он.

Переговоры по прекращению огня - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский анонсировал дату новых переговоров по миру и назвал цель Украины. Представители четырех стран будут работать в Лондоне, сообщил Владимир Зеленский.

Также ранее Трамп сказал, когда Украина может заключить мирное соглашение с РФ. Президент США заявил, что состоялись "очень хорошие встречи" по Украине и России.

Напомним, Зеленский предложил РФ самый простой путь прекращения огня. Президент подтвердил, что Украина готова не наносить удары по гражданской инфраструктуре и ожидает такой же ответственной позиции со стороны России.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин режим прекращения огня Олег Жданов Переговоры о прекращении огня
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