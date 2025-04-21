Ракета 'Длинный Нептун' может устроить блэкаут в Москве: эксперт сделал прогноз

Украинские дроны не способны нанести такой серьезный ущерб энергообъектам России, как российские оккупанты наносят Украине. Но новые украинские ракеты - могут.

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Ракета "Длинный Нептун" может устроить блэкаут в Москве/ коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

Основные тезисы Гончара:

Украина не имеет такой номенклатуры средств поражения, как имеет Россия

Дронами Украина не может нанести очень большой ущерб энергообъектам РФ в ответ на ее удары

Однако новые ракеты "Длинный Нептун" способны устроить блэкауты в российских городах

Украина сейчас не имеет такой номенклатуры средств поражения, как имеет страна-агрессор Россия. Мы ограничены тем, что мы имеем, а это ударные беспилотники.

Беспилотниками Украина не сможет нанести такой сильный удар по РФ, как Россия наносит по Украине. Например, с помощью дронов не получится устроить блэкауты в российских городах. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

"Хотя радиус действия БПЛА все время растет, но беспилотник - это беспилотник, его не сравнишь с крылатой или баллистической ракетой. Беспилотник несет полсотни килограммов боевой нагрузки, и этого достаточно, чтобы уничтожить трансформатор, нанести поражения ректификационной колонне нефтеперерабатывающего завода. Но этого недостаточно, чтобы уничтожить, потому что это не баллистическая и не крылатая ракета с боевой частью около полутонны весом, соответственно, с большей дальностью и мощностью", - отметил Гончар.

В то же время он отметил, что новые украинские ракеты "Длинный Нептун" способны наносить серьезный ущерб российским энергетическим объектам, и это увеличивает вероятность возникновения блэкаутов в Москве и городах РФ.

"Так или иначе, я думаю, что с появлением "Длинного Нептуна" с радиусом действия около тысячи километров, такие возможности возрастают. То есть нужно все масштабировать, наработать серьезный боезапас и прибегнуть к зеркальным действиям в отношении агрессора", - сказал Гончар.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

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Как ранее сообщал Главред, дроны атаковали расположение 112-й бригады в РФ. На вооружении 112-й гвардейской ракетной бригады находятся оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М.

Также ранее сообщалось, что дроны атаковали в Шуе военных РФ, которые били Искандерами по Сумах. Утром 16 апреля беспилотники уже атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду.

Напомним, в Подмосковье прогремел мощный взрыв и поднялся дым. На место инцидента приехали экстренные службы.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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