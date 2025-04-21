Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ракета "Длинный Нептун" может устроить блэкаут в Москве: эксперт сделал прогноз

Алёна Воронина
21 апреля 2025, 16:25
65
Украинские дроны не способны нанести такой серьезный ущерб энергообъектам России, как российские оккупанты наносят Украине. Но новые украинские ракеты - могут.
Ракета 'Длинный Нептун' может устроить блэкаут в Москве: эксперт сделал прогноз
Ракета "Длинный Нептун" может устроить блэкаут в Москве/ коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

Основные тезисы Гончара:

  • Украина не имеет такой номенклатуры средств поражения, как имеет Россия
  • Дронами Украина не может нанести очень большой ущерб энергообъектам РФ в ответ на ее удары
  • Однако новые ракеты "Длинный Нептун" способны устроить блэкауты в российских городах

Украина сейчас не имеет такой номенклатуры средств поражения, как имеет страна-агрессор Россия. Мы ограничены тем, что мы имеем, а это ударные беспилотники.

Беспилотниками Украина не сможет нанести такой сильный удар по РФ, как Россия наносит по Украине. Например, с помощью дронов не получится устроить блэкауты в российских городах. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

"Хотя радиус действия БПЛА все время растет, но беспилотник - это беспилотник, его не сравнишь с крылатой или баллистической ракетой. Беспилотник несет полсотни килограммов боевой нагрузки, и этого достаточно, чтобы уничтожить трансформатор, нанести поражения ректификационной колонне нефтеперерабатывающего завода. Но этого недостаточно, чтобы уничтожить, потому что это не баллистическая и не крылатая ракета с боевой частью около полутонны весом, соответственно, с большей дальностью и мощностью", - отметил Гончар.

В то же время он отметил, что новые украинские ракеты "Длинный Нептун" способны наносить серьезный ущерб российским энергетическим объектам, и это увеличивает вероятность возникновения блэкаутов в Москве и городах РФ.

"Так или иначе, я думаю, что с появлением "Длинного Нептуна" с радиусом действия около тысячи километров, такие возможности возрастают. То есть нужно все масштабировать, наработать серьезный боезапас и прибегнуть к зеркальным действиям в отношении агрессора", - сказал Гончар.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

Взрывы в России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дроны атаковали расположение 112-й бригады в РФ. На вооружении 112-й гвардейской ракетной бригады находятся оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М.

Также ранее сообщалось, что дроны атаковали в Шуе военных РФ, которые били Искандерами по Сумах. Утром 16 апреля беспилотники уже атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду.

Напомним, в Подмосковье прогремел мощный взрыв и поднялся дым. На место инцидента приехали экстренные службы.

Читайте также:

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Михаил Гончар взрыв в России взрыв
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ разнесли "гнездо" дронов в Курской области - у РФ большие потери

ВСУ разнесли "гнездо" дронов в Курской области - у РФ большие потери

16:29Война
Ракета "Длинный Нептун" может устроить блэкаут в Москве: эксперт сделал прогноз

Ракета "Длинный Нептун" может устроить блэкаут в Москве: эксперт сделал прогноз

16:25Война
Умер народный депутат Украины Владимир Мороз

Умер народный депутат Украины Владимир Мороз

16:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

"Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

"Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

Последние новости

16:49

Почему не растет укроп на огороде: основные причины

16:46

Бензин изменит состав: что нужно знать водителям с 1 мая

16:37

Время ограничено: украинцы до 1 мая должны уплатить обязательный налог

16:32

Лучшие авто с пробегом: автомеханик назвал ТОП-2 модели, которые не подведут

16:29

ВСУ разнесли "гнездо" дронов в Курской области - у РФ большие потери

Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарЭкономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – Гончар
16:25

Ракета "Длинный Нептун" может устроить блэкаут в Москве: эксперт сделал прогнозВидео

16:15

"Редкий случай": Миша Кацурин рассказал, в чем уникальность Dorofeeva

16:04

Умер народный депутат Украины Владимир Мороз

16:04

Цены на топливо в Украине упадут на 2-3 гривны за литр: эксперт озвучил условие

Реклама
16:00

Первая неделя после Пасхи: что нельзя делать в Светлую седмицу

15:54

Фортуна ворвется успехом: 4 знака, которым повезет больше всего до начала мая

15:46

Чем запомнился Папа Римский Франциск: самые громкие заявления об Украине

15:43

Маскировались под ТЦК и похищали людей: в Одессе задержали трех псевдовоенных

15:38

Зачем на самом деле Путин объявил "Пасхальное перемирие": в СНБО раскрыли сценарий

15:29

Украинцам будут выделять 500 гривен на оплату коммуналки: как оформить помощь

15:04

Сколько часов должна спать собака: ветеринар дал неожиданный ответ

14:30

Как Москва представляет мир с Украиной: Кремль дал ответ на заявление Трампа

14:13

Светлый вторник: что можно и нельзя делать 22 апреля

14:12

Евровидение-2025: какое место Украина займет в финале конкурса

14:11

Цены подскочат: эксперт предупредил, что в Украине повысят тарифы на воду

Реклама
14:09

Конец света после смерти Папы: ученые нашли жуткое пророчество

14:06

"Молился за мир и украинцев": как в Украине и мире реагируют на сметь Папы Франциска

14:02

Наталка Денисенко сделала громкое заявление после известия о разводе с мужем

13:52

Где спрятана мышь: только гений увидит ее за 5 секунд

13:51

"Выглядел очень больным": Вэнс рассказал правду о последней встрече с Папой

13:31

Кто может стать следующим Папой Римским - список неожиданных кандидатов

13:22

"Произошел перелом": войска РФ начали отступление на стратегическом направлении

13:02

Колебания доллара в Украине: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом

13:01

Придется платить почти вдвое больше: на какие овощи рекордно взлетели цены

12:53

Революционные изменения в закупках Минобороны: что изменится для наших инженеров

12:47

"На это нужно 2-3 года": Гончар сказал, что может развалить экономику РФВидео

12:36

Нужно всего 2 порошка: как за день избавиться от муравьев на участке

12:34

Папа Римский Франциск умер: как будут выбирать нового Папу и кто будет голосовать

12:25

Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

12:19

Украинцы могут увеличить пенсии на 50%: что для этого нужно

12:15

Любовь к танцам и степень по химии: 9 интересных фактов про Папу Римского Франциска

11:51

Статус инвалида войны не дадут автоматически: какие документы нужны

11:23

Конец "Пасхального перемирия": в Минобороны РФ выдали циничное заявление

11:05

Крутое снижение цен в Украине: экономист рассказал, какие продукты подешевеют

11:02

Китайский гороскоп на завтра 22 апреля: Быкам - страдания, Тиграм - обиды

Реклама
10:59

Умер Папа Римский Франциск: что известно

10:50

Война меняет население Украины: что говорят эксперты о демографических оценках

10:45

Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовьВидео

10:23

Армия РФ продвигались в "серой зоне" на Харьковщине во время "перемирия" - воин ВСУ

10:22

Почти 100 ракет и дронов РФ запустила по Украине после перемирия - ситуация в регионах

10:17

Вера Брежнева начала зарабатывать в РФ - детали

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

09:26

Слегла: Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем

09:24

Может ли Украина отказаться от соглашения Трампа и Путина - Гончар раскрыл сценарийВидео

09:24

Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять