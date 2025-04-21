Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

Синоптик назвала дату сильного похолодания, которое придет в Украину на смену теплой погоде.

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Погода в Украине - похолодание накроет Украину/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине ударит существенное похолодание

Какой будет погода в ближайшие дни

Погода вУкраине в субботу, 26 апреля, принесет неприятный "сюрприз" - ожидаются дожди и похолодание.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что похолодание будет вызвано действием холодного атмосферного фронта.

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"В субботу к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха, кроме юга и востока, до +12...+18 градусов. В воскресенье, 27-го апреля, атмосферные фронты вытолкает из Украины антициклон, поэтому будет повсюду сухо, даже солнечно, однако прохладно", - сообщила Диденко.

Погода в Украине 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, в Украине будет очень тепло. В этот день Украина будет одной из самых теплых стран Европы - в течение дня ожидается +20...+26 градусов. Но в ночные часы будет еще немного холодно.

Дожди 22 апреля вероятны в Крыму, на юго-востоке, на Закарпатье и вокруг Карпат. На большей части нашей территории будет сухо и солнечно.

В Киеве во вторник ожидается солнечная погода с максимальной температурой воздуха до +24 градусов.

В ближайшие дни в Украине будет тепло, добавила Диденко.

Погода в Украине 22 апреля/ Facebook Диденко

Погода в Украине 22 апреля/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по-летнему тепло будет недолго - названа дата, когда Украину накроют заморозки. Синоптик рассказал, когда в Украине будут кратковременные дожди в сопровождении гроз.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют похолодание и дожди - синоптик сказала, когда ворвется непогода. На выходных погодные условия изменятся.

Напомним, 26-градусная жара будет не везде - стало известно, какие регионы будут заливать грозовые дожди. Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +24 градусов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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