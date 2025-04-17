В Подмосковье прогремел мощный взрыв и поднялся дым - что известно

На место инцидента приехали экстренные службы.

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Взрыв в Подмосковье / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В городе Люберцы прогремел взрыв

Он раздавался на заводе "Вторалюминпродукт"

Информации о пострадавших не поступало

Днем, 17 апреля, в городе Люберцы в Подмосковье произошел мощный взрыв. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Сначала сообщалось, что взрыв прогремел на местной базе приема металла "Вторчермет".

видео дня

Однако, позже, по уточненным данным, стало известно, что взрыв прогремел на заводе "Вторалюминпродукт".

Пока не известно, что стало причиной взрыва. На место инцидента приехали экстренные службы. Указывается, что информации о пострадавших не поступало.

В то же время, на обнародованных фото видны последствия взрыва. В частности, в небо поднимается густой черный дым.

Взрыв на заводе в РФ - видео:

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ писали об атаке на расположение 112-й гвардейской ракетной бригады.

Также массированная атака дронов произошла в Курске в ночь на вторник, 15 апреля, в результате чего прогремели взрывы и вспыхнул пожар в жилом доме.

Кроме того, утром 13 апреля в российском Оренбурге прогремел мощный взрыв. По данным местных жителей, произошло возгорание в районе Сакмарской ТЭЦ.

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