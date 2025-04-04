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Под Москвой гремели взрывы: в ЦПД сообщили об ударе дронов по РФ

Алексей Тесля
4 апреля 2025, 11:47
587
Неизвестные дроны ночью атаковали Россию, сообщил Андрей Коваленко.
Дрон
РФ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Важно:

  • В ночь на 4 апреля РФ подверглась атаке ударных БПЛА
  • Под удар дронов попала Московская область

Российские территории в ночь на 4 апреля подверглись атаке ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

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По его данным, под удар попала Московская область. Он уточнил, что также взрывы гремели в Липецке.

"Неизвестные дроны ночью атаковали Московскую область, а также Липецк", - написал Коваленко.

Дрон
/ Инфографика: Главред

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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