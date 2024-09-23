Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ

Потери на складе россиян в Торопце - это от 2 до 4 месяцев боевых действий по боеприпасам, заявил Андрей Коваленко.

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РФ потеряла способность вести длительную войну - Коваленко / Коллаж: Главред, фото: скришнот с видео, Maxar, батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко "Ахиллес"

Уничтожение российского склада боеприпасов в Торопце Тверской области имеет значительное стратегическое влияние на ведение войны. Этот арсенал мог обеспечить армию РФ боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Уничтоженный склад россиян в Торопце - это от 2 до 4 месяцев войны по боеприпасам", - отметил он.

Коваленко подчеркнул, что стратегические склады существуют для накопления ресурсов для длительной войны. Уничтожение такого важного объекта не означает немедленного прекращения войны, но серьезно ослабляет возможности РФ.

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"Его уничтожение не означает, что война прекратится сейчас, но это лишает российскую военную логистику возможностей продолжить ее дольше, а также местами снизит интенсивность использования вооружений. Очень важный успех", - добавил глава ЦПД.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Удар по складам в Тверской области РФ - что известно

Напомним, 18 сентября, беспилотники СБУ атаковали склад боеприпасов РФ в городе Торопец Тверской области. На складе возник масштабный пожар с детонацией боеприпасов.

Удар по вражескому арсеналу был настолько мощным, что вызвал даже землетрясение. По данным Defense Express, на уничтоженном складе россияне хранили дефицитные снаряды и баллистические ракеты.

По данным разведки Эстонии, на складе в Торопце взорвалось около 30 тысяч тонн боеприпасов, что равно 750 тысячам снарядов. Для сравнения, Россия еженедельно выпускает около 10 тысяч снарядов.

Также в ночь на 21 сентября БпЛА атаковали военные склады в двух регионах РФ - Тверской области и Краснодарском крае.

В результате атаки на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское в Тверской области было уничтожено или серьезно повреждено около 60 зданий складов, открытые площадки и поезда с боеприпасами. Также повреждена железнодорожная инфраструктура оккупантов.

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