УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ

Руслана Заклинская
23 сентября 2024, 09:34
137
Потери на складе россиян в Торопце - это от 2 до 4 месяцев боевых действий по боеприпасам, заявил Андрей Коваленко.
Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ
РФ потеряла способность вести длительную войну - Коваленко / Коллаж: Главред, фото: скришнот с видео, Maxar, батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко "Ахиллес"

Уничтожение российского склада боеприпасов в Торопце Тверской области имеет значительное стратегическое влияние на ведение войны. Этот арсенал мог обеспечить армию РФ боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Уничтоженный склад россиян в Торопце - это от 2 до 4 месяцев войны по боеприпасам", - отметил он.

Коваленко подчеркнул, что стратегические склады существуют для накопления ресурсов для длительной войны. Уничтожение такого важного объекта не означает немедленного прекращения войны, но серьезно ослабляет возможности РФ.

видео дня

"Его уничтожение не означает, что война прекратится сейчас, но это лишает российскую военную логистику возможностей продолжить ее дольше, а также местами снизит интенсивность использования вооружений. Очень важный успех", - добавил глава ЦПД.

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Удар по складам в Тверской области РФ - что известно

Напомним, 18 сентября, беспилотники СБУ атаковали склад боеприпасов РФ в городе Торопец Тверской области. На складе возник масштабный пожар с детонацией боеприпасов.

Удар по вражескому арсеналу был настолько мощным, что вызвал даже землетрясение. По данным Defense Express, на уничтоженном складе россияне хранили дефицитные снаряды и баллистические ракеты.

По данным разведки Эстонии, на складе в Торопце взорвалось около 30 тысяч тонн боеприпасов, что равно 750 тысячам снарядов. Для сравнения, Россия еженедельно выпускает около 10 тысяч снарядов.

Также в ночь на 21 сентября БпЛА атаковали военные склады в двух регионах РФ - Тверской области и Краснодарском крае.

В результате атаки на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское в Тверской области было уничтожено или серьезно повреждено около 60 зданий складов, открытые площадки и поезда с боеприпасами. Также повреждена железнодорожная инфраструктура оккупантов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине склад боеприпасов склады боеприпасов Андрей Коваленко
Реклама

Главное за день

Успешный прорыв: украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ

Успешный прорыв: украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ

10:48 Украина
Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

10:01 Мир
Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ

Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ

09:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами 45293

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно 40188

Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча 10853

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча

Свет будет по 4-5 часов в сутки : украинцев предупреждают об отключении АЭС 6007

"Свет будет по 4-5 часов в сутки": украинцев предупреждают об отключении АЭС

Последние новости

10:48

Успешный прорыв: украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ

10:21

Гороскоп на завтра 24 сентября: Скорпионам - важный звонок, Володеям - выгорание

10:19

"Живем уже почти три года": Алан Бадоев воссоединился с Ольгой Навроцкой

10:01

Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

09:34

Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: глава ЦПД рассказал об успехе ВСУ

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – КриволапВоенную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап
09:31

Залили и забыли: чем убрать запах в уличном туалете

09:09

Беглец Влад Яма показался в Киеве вместе с женой - детали

09:03

Ядерные угрозы не работают, Путин может разыграть "золотую карту" - The Washington Post

08:35

В пыль стерли 58 зданий и железную дорогу: новые снимки арсенала РФ после атакиФото

Реклама
07:56

"Есть отличная отмазка": Анна Кошмал оригинально сообщила о своей второй беременности

07:48

РФ продвинулась возле семи населенных пунктов на Донбассе - DeepState

06:52

Макрон сделал резонансное заявление по пересмотру отношений с РФ

06:39

Почему предложение Сикорского по Крыму является хорошей новостью, а не плохой?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 7 секунд найти робота

03:36

Руки пачкать не нужно: женщина показала "гениально простой" метод чистки картофеля

01:56

Горят машины, повреждены дома: РФ 6 раз ударила по ЗапорожьюФотоВидео

00:54

Зеленский прибыл в США - первые подробности

00:26

Россияне попали в ловушку: в ВСУ анонсировали хорошие новости из Харьковщины

00:14

Известная украинская актриса вступила на службу в ВСУ

22 сентября, воскресенье
22:40

РФ пытается защитить "мост Путина: на захваченной Тузле заметили башни-трансформеры

Реклама
22:34

Есть первые "прилеты": РФ атаковала Украину ракетами

21:37

В США раскрыли планы Путина по Курской области и предупредили об опасном сценарии

21:34

Выборы в США: кто донатит кандидатам?мнение

20:36

Войска РФ пытаются оцепить город на Донбассе: в DeepState раскрыли детали

20:19

"Война станет глубже и тяжелее в 2025-2026 годах": неутешительный прогноз Британии

19:16

Области окутает туманом: назван один регион, где будет дождь

18:50

Украина получила мощное оружие: каким объектам РФ грозят удары – экспертВидео

18:20

Лукашенко пригрозили последствиями из-за вояжа Пушилина в Беларусь

18:17

Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

17:49

Этой ракетой пугал Медведев. Что не так с "Сарматом", который взорвался в РФЭксклюзив

17:34

Война не заканчивается: как долго РФ сможет идти в наступление

17:16

Бросают в бой "вагнеров" и зэков: РФ на важном направлении перешла в оборону

17:06

3 строгих запрета, которые нельзя нарушать: строгие приметы 23 сентября

16:16

Что нельзя делать за столом у казахов: интересные традиции самого гостеприимного народа

16:15

Чего ждать Украине, если Байден откажется от плана победы: Зеленский назвал сценарий

16:11

Удары дальнобойным оружием по РФ: почему на самом деле Запад оттягивает решение

15:57

Поддержка по вступлению в ЕС: в Польше заговорили о "требованиях" для Украины

15:45

Угроза наступления на Днепр: может ли РФ прорвать оборону – эксперт

15:23

Россияне уничтожают КАБами собственную территорию: в ВСУ назвали мотивы оккупантов

15:18

Две недели на визит в ТЦК: кто первым получит повестку через Укрпочту

Реклама
14:55

Украинский экс-футболист Тимощук попал в новый антиукраинский скандал

14:43

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча

14:30

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Козерогам - невероятная удача, Ракам - большая нагрузка

14:10

Ядерная триада России дала трещину: Украина нанесла мощные удары по 2 направлениям

13:55

"Свет будет по 4-5 часов в сутки": украинцев предупреждают об отключении АЭС

13:52

Россия во время обстрелов ударила по подстанциям и шахте в трех областях: будут ли отключения

13:47

"Спорт - вне политики": Подкопаева сделала громкое заявление

13:15

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают яичную скорлупу: для чего ее хранятВидео

12:59

ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружиемВидео

12:55

Эксперт: Удары СБУ по стратегическим ракетным складам РФ меняют ход войны

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять