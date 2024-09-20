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ВСУ поразили крупнейший склад с боеприпасами в России: в Defense Express раскрыли потери

Юлия Закрепа
20 сентября 2024, 18:54обновлено 20 сентября, 19:46
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ВСУ нанесли сокрушительный удар по крупнейшему складу России - последствия впечатляющие.
ВСУ поразили крупнейший склад с боеприпасами в России: в Defense Express раскрыли потери
ВСУ нанесли сокрушительный удар / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главный редактор Defense Express Олег Катков сообщил, что на уничтоженном складе боеприпасов россияне хранили очень дефицитные снаряды и баллистические ракеты.

"Важно понимать, что речь идет не о складе боеприпасов в Тверской области, а о 107 арсенале ГРАУ МО РФ. В частности, Главного управления ракетных войск РФ. Это является самым высоким рангом складов с боеприпасами, которые есть в РФ. Всего в России есть от 15 до 20 таких крупных складов с боеприпасами. Обычно в пределах одного военного округа РФ таких складов есть два-три. Для понимания, ВСУ поразили самый большой тип складов с боеприпасами в России. Такие склады служат логистическими хабами для армии РФ", - пояснил Катков для телеканала "Еспресо".

По словам эксперта, дорогостоящие боеприпасы хранятся при определенном температурном режиме и влажности.

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Кто такой Олег Катков

Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года.

Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, в которых освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

"Очень важно отметить, что на территории 107 арсенала ГРАУ в Тверской области россияне хранили очень дефицитные и дорогостоящие боеприпасы. Поскольку, хранение боеприпасов, в том числе баллистических ракет, это не о том, что их можно просто где-то спрятать в неподготовленных помещениях. Дело в том, что такие укрытия для боеприпасов должны иметь определенные температурные и режимы влажности. Именно поэтому, чем мощнее такой склад, тем более дефицитные и дорогостоящие боеприпасы там хранятся", - добавил он.

Взрывы в Торопце - что известно

Напомним, что 18 сентября ВСУ нанесли исторический удар по арсеналу в Торопце. Украина успешно атаковала беспилотниками один из крупнейших складов боеприпасов России возле города Торопец в Тверской области. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на вражеские арсеналы.

В РФ панически сообщили о десятках жертв на складах в Торопце. В результате мощных взрывов на артиллерийском складе армии страны-агрессора РФ в Торопце Тверской области могли быть уничтожены десятки российских военных. Известно, что в зоне поражения в Торопце, находились около сотни военных РФ.

В ВСУ рассказали детали об ударе по арсеналу в Торопце. Сергей Братчук сообщил, что Силы обороны ударом по "наиболее защищенному" объекту в очередной раз продемонстрировали миру безболезненное пересечение очередных "красных линий" Кремля.

Атака на Торопец стала переломным моментом в войне. Официальные источники сообщили, что эти запасы содержали ракеты ПВО С-300 и баллистические ракеты "Искандер" и КН-23 - последние были произведены Северной Кореей. Оккупанты используют все вышеуказанные ракеты для атак по городам Украины.

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