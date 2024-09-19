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Атака на Торопец стала переломным моментом: в Forbes назвали худший сценарий для РФ

Анна Ярославская
19 сентября 2024, 09:40обновлено 19 сентября, 10:21
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Удар по российскому арсеналу потенциально спас десятки украинских жизней, предотвратив будущие атаки РФ.
В Торопце детонирует склад боеприпасов
В Торопце детонирует склад боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: Telegram, МЧС РФ

Атака украинских дронов на арсенал в городе Торопец Тверской области стала самой масштабной с начала полномасштабного вторжения РФ. Эксперты по всему миру гадают, какие боеприпасы страна-агрессор могла хранить на этом складе, но сходятся во мнении, что эта операция может стать поворотным моментом в войне.

Как пишет Forbes, по данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, в арсенале хранились 122-миллиметровые ракеты, 82-миллиметровые минометные бомбы и 7,62-миллиметровые боеприпасы для винтовок и пулеметов.

Но также возможно, что арсенал содержал запасы гораздо более мощного и редкого оружия.

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Официальные источники сообщили, что эти запасы включали ракеты ПВО С-300 и баллистические ракеты "Искандер" и КН-23 — последние были произведены Северной Кореей. Россияне используют все вышеуказанные ракеты для атак по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Тот факт, что так много лучших боеприпасов России, были сосредоточены в одном месте, объясняет, почему Украина выделила такие большие силы для атаки. Было задействовано более 100 беспилотников, что потенциально делает рейд в Торопец крупнейшим украинским ударом по цели на территории России с тех пор, как РФ начала полномасштабную войну против Украины.

"Без преувеличения, это очень значительное достижение. Вероятно, речь идет о потере тысяч тонн взрывчатых веществ, снарядов и ракет", — сообщили OSINT-исследователи Frontelligence Insight.

Плохой и хороший сценарий для РФ

Самый оптимистичный сценарий для России заключается в том, что в Торопце находилось всего несколько баллистических ракет, и все, что было утеряно, в конечном итоге может быть заменено, возможно, той первой партией ракет Fath-360, поступившей из Ирана.

Худший сценарий для оккупантов заключается в том, что РФ только что потеряла значительную часть своих лучших боеприпасов для атак по Украине.

Атака на Торопец - поворотный момент

Как отмечают журналисты, для Украины рейд в Тверскую область может стать поворотным моментом.

В течение многих месяцев официальные лица в Киеве просили своих европейских и американских коллег разрешить использовать переданные боеприпасы большой дальности — британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP-EG, а также ракеты американской армейской тактической ракетной системы — по целям в глубине России, включая склады боеприпасов.

Однако европейцы и американцы последовательно отказывают в таком разрешении, даже несмотря на то, что число жертв среди мирного населения в результате ракетных ударов России растет.

Явно разочарованные, украинцы удвоили усилия по производству оружия местной разработки — беспилотников и ракет. Это оружие Киев может запускать по целям на территории России, не спрашивая чьего-либо разрешения.

Взорвав арсенал в Торопце, это самодельное оружие, возможно, нанесло самый большой удар — и потенциально спасло десятки украинских жизней, предотвратив будущие российские атаки.

"Был достигнут очень важный результат", — заявил президент Украины Владимир Зеленский всего через несколько часов после взрыва в Тверской области РФ.

Взрывы на складе БК в Тверской области РФ - что известно

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области страны-агрессора России из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на складе боеприпасов и началась детонация. Местные власти объявили эвакуацию населения.

В РФ не признали атаку на войсковую часть, заявив лишь, что пожар возник после падения обломков сбитого БПЛА.

Как сообщает Минобороны РФ, силы ПВО якобы уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата в разных регионах страны-агрессора. Интересно, что Тверская область в сводке даже не упоминается.

Взрывы в Торопце были настолько мощными, что на территории региона зафиксировали землетрясение. Как сообщает Volcanodiscovery, землетрясение имело магнитуду в 2,8 балла.

Арсенал в Торопце использовался для хранения различных боеприпасов, в том числе – 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО "Град" и 82-миллиметровых артиллерийских мин. Также там хранились ракеты для С-300, С-400 и "Искандеров" и ракеты KN23, которые россиянам поставляет Северная Корея.

По данным российских Telegram-каналов, на этом арсенале могли храниться около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

По данным СМИ, арсенал в городе Торопец атаковали дроны Службы безопасности Украины.

Город Торопец - что о нем известно

Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.

В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

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