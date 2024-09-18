Мощную "бавовну" на арсенале в российском Торопце устроили дроны СБУ - СМИ

Дроны стерли с лица земли большой склад "Искандеров", "Точек-У" и КАБов.

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В Торопце детонирует склад боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: Telegram, МЧС РФ

Арсенал в городе Торопец в Тверской области РФ, на котором хранились ракеты "Искандер", "Точка-У" и КАБы, атаковали дроны Службы безопасности Украины. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на свои источники.

"Дроны СБУ, ГУР, ССО в прямом смысле стерли большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф в Торопце", - говорится в сообщении.

Взрывы на складе БК в Тверской области РФ - что известно

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области страны-агрессора России из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на складе боеприпасов и началась детонация. Местные власти объявили эвакуацию населения.

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В РФ не признали атаку на войсковую часть, заявив лишь, что пожар возник после падения обломков сбитого БПЛА.

Как сообщает Минобороны РФ, силы ПВО якобы уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата в разных регионах страны-агрессора. Интересно, что Тверская область в сводке даже не упоминается.

Взрывы в Торопце были настолько мощными, что на территории региона зафиксировали землетрясение. Как сообщает Volcanodiscovery, землетрясение имело магнитуду в 2,8 балла.

Арсенал в Торопце использовался для хранения различных боеприпасов, в том числе – 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО "Град" и 82-миллиметровых артиллерийских мин. Также там хранились ракеты для С-300, С-400 и "Искандеров" и ракеты KN23, которые россиянам поставляет Северная Корея.

По данным российских Telegram-каналов, на этом арсенале могли храниться около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

Город Торопец - что о нем известно Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России. В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

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