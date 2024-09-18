В Тверской области РФ после атаки дронов мощно горит склад боеприпасов

Местные жители говорят, что детонация боеприпасов началась около трех часов ночи и продолжается до сих пор.

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В Тверской области РФ горит склад боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области страны-агрессора России из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на складе боеприпасов и началась детонация. Население эвакуируют. Взрывы также были слышны в Брянской, Смоленской, Тульской и Орловской областях РФ.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, на место пожара выехали МЧСники. По состоянию на утро склады с боеприпасами продолжают гореть и детонировать.

Местные власти атаку на войсковую часть не признали, заявив лишь, что пожар возник после падения обломков сбитого БПЛА.

видео дня

Смотрите видео - В РФ вспыхнул мощный пожар в воинской части после атаки дронов:

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился частично эвакуировать население. Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области - Западную Двину.

Кадры мощного пожара в российском Торопеце / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Тем временем местные жители в Сети публикуют фото и видео мощного пожара. По их словам, детонация боеприпасов началась около трех часов ночи и продолжается до сих пор.

Смотрите видео - В Тверской области РФ полыхает склад боеприпасов:

По данным Telegram-канала Astra, деревня Цикарево, находящаяся рядом с атакованным складом боеприпасов в Тверской области, из-за пожара оказалась отрезана для эвакуации, люди ожидают помощи на берегу озера, лодок на всех не хватает.

"Пожалуйста эвакуируйте людей из деревни Цикарево. Они стоят на берегу озера Кудинского. Только по воде по озеру возможен к ним подьезд. От деревни ничего не осталось. Люди нуждаются в срочной эвакуации. Семь человек с одним веслом пытаются выехать по озеру из Цикорево. Оставшиеся ждут подмоги по воде", — пишет пользовательница в местном чате.

Astra пишет, что связь с жителями деревни пропала, но до этого жители Цикарево просили для эвакуации как минимум 5 лодок.

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Деревня Цикарево находится прямо напротив складов войсковой части 54169 ТТ. Судя по картам, склады расположены в пригороде Торопца — рядом с деревнями Цикарево, Кудино и Заречье.

В РФ горит воинская часть и слад боеприпасов / Telegram

РосСМИ пишут, что воинскую часть 54169 уже как минимум дважды ранее атаковали дроны. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

В/ч 54169 была атакована двумя беспилотниками рано утром 29 июня. Оба беспилотника взорвались, на территории войсковой части возник пожар. Эту же войсковую часть беспилотник уже атаковал ночью 5 мая. Тогда дрон тоже упал на территории войсковой части, в результате чего возник пожар.

Массированная атака РФ на Украину ночью 18 сентября

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Большое количество беспилотников было запущено врагом из Курской области РФ и залетало в Сумскую область.

На Сумщине раздавались мощные взрывы. Вражеские "Шахеды" атаковали и областной центр. Местные жители сообщают, что "Шахеды" летели один за другим. Силы ПВО делали все возможное, чтобы не дать вражеским дронам долететь до "цели".

Также известно, что РФ атаковала Запорожскую область. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что под атакой была Камышеваская община. Россияне разрушили частные дома и инфраструктурный объект. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро - ранены.

Кроме того, в ночь на 18 сентября в Киеве и области были слышны звуки взрывов. На подступах к городу работала противовоздушная оборона.

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