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Мощные взрывы, под завалами люди: массированная атака РФ на Украину

Ангелина Подвысоцкая
18 сентября 2024, 02:25
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Во многих областях прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами".
атака шахедов
РФ атаковала Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, depositphotos.com/ua

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Большое количество беспилотников было запущено врагом из Курской области РФ и залетало в Сумскую область. Это подтвердили Воздушные силы ВСУ.

атака шахедов
РФ атаковала Украину Шахедами / фото: скриншот

На Сумщине раздавались мощные взрывы. Вражеские "Шахэды" атаковали и областной центр. Местные жители сообщают, что "Шахэды" летели один за другим. Силы ПВО делали все возможное, чтобы не дать вражеским дронам долететь до "цели".

После предыдущей атаки в городе были серьезные перебои со светом. Сообщалось о том, что после взрывов был виден дым. В Сети уже разлетелось видео с мощными взрывами.

видео дня

Смотрите видео об атаке российских "Шахедов" на Сумщину:

взрывы в Сумах
В Сумах прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

Также известно, что РФ атаковала Запорожскую область. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что под атакой была Камышеваская община. Россияне разрушили частные дома и инфраструктурный объект. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро - ранены.

"Сейчас происходит поиск людей под завалами. Детали уточняются. Ежедневно враг терроризирует наших людей! Ежедневно наши дети испытывают страх! Россия - страна-террорист, которая не должна существовать!" - написал он.

удар по Запорожской области
Россияне ударили по Запорожской области / фото: скриншот

Следует отметить, что взрывы были слышны и на Киевщине. Там работали силы ПВО.

По состоянию на 2:00 российские "Шахеды" зафиксированы также в Кировоградской и Черкасской областях. Они держат курс на Смелу и на Умань.

атака шахедов
РФ атаковала Украину Шахедами / фото: скриншот

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что такое Shahed / Инфографика: Главред

Атака дронов на Украину - главные новости по теме

Ранее Главред писал, что, согласно отчету Воздушных сил ВСУ, что в ночь на 17 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину с воздуха - враг применил 51 БПЛА. Силам ПВО удалось уничтожить 34 ударных дрона.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, в ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами Shahed. Силы ПВО сбили в столичном регионе около двух десятков БПЛА врага. Воздушную тревогу в столице объявили около двух часов ночи, длилась она около трех с половиной часов.

Всего за ночь силы ПВО сбили 53 из 56 ударных дронов. Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

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война в Украине Сумы Запорожская область вторжение России Дрон Shahed-136
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