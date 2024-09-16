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Массированная атака РФ на Киев: в районе столицы сбиты почти два десятка "Шахедов"

Анна Ярославская
16 сентября 2024, 06:53
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Это была восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев с начала сентября. В отличие от последних атак, эта была массированной.
Дрон, атака дронов, ПВО
Силы ПВО сбили в районе Киева два десятка дронов / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, УНИАН

В ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами Shahed. Силы ПВО сбили в столичном регионе около двух десятков БПЛА врага.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, это была восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев с начала сентября. В отличие от последних атак, эта была массированной.

Воздушную тревогу в столице объявили около двух часов ночи, длилась она около трех с половиной часов.

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"На Киев российские ударные беспилотники направлялись по разным направлениям и разными группами. Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БПЛА врага!", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений.

Как сообщал Главред, в ночь на 12 сентября российские оккупанты атаковали Киев дронами "Шахед". Это была седьмая атака на столицу с начала месяца. Все дроны были сбиты на подлете к городу. В течение ночи также объявлялись угрозы применения баллистики, но обошлось без ударов по Киеву.

В ночь на 10 сентября российские оккупанты нанесли по Украине удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 46-ю ударными БПЛА типа "Shahed". Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 48 средств воздушного нападения.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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