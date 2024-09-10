Силы ПВО сбили 38 "Шахедов", один дрон улетел обратно в Россию

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и других областях.

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Были сбиты 38 ударных дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 10 сентября российские оккупанты нанесли по Украине удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 46-ю ударными БПЛА типа "Shahed". Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 48 средств воздушного нападения.

Как сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины, к отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 38 ударных БпЛА.

"Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один – в направлении России, два – в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ)", - говорітся в сообщении.

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Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на 10 сентября в Киеве и области, а также в других регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Возле Киева были слышны звуки взрывов - противовоздушная оборона работала по вражеским беспилотникам.

В ночь на 9 сентября российские оккупанты в пятый раз с начала месяца атаковали Киев. Страна-агрессор применила ударные БПЛА, по предварительным дынным - дроны "Shahed", запущенные с территории Курской области.

Кроме того, в ночь на 9 сентября российские оккупанты ударили по Харькову несколькими управляемыми авиабомбами. В результате "прилетов" повреждены частные жилые дома.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

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