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Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине - WSJ

Руслана Заклинская
6 сентября 2024, 22:56
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Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.
Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине - WSJ
Иран отправил в Россию баллистические ракеты / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, Минобороны РФ

Иран отправил в страну-агрессора России партию баллистических ракет малой дальности. Европа и США работают над новыми санкциями в ответ на действия Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновники.

Издание отмечает, что Иран предоставил России баллистические ракеты и агрессор получил мощный военный инструмент для использования против Украины.

"Этот шаг был сделан в то время, когда Россия усилила свои ракетные атаки на украинские города и инфраструктуру, в результате чего за последние дни погибли десятки мирных жителей", - пишет WSJ.

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Военный аналитик Sky News Шонн Белл заявил, что поставки иранских баллистических ракет России являются "неизбежными".

"Мы понимаем, что российские солдаты находились в Иране, где проходили учения в течение последних нескольких недель, и хотя сообщения об этом невероятно деликатные, я получил информацию, что это неизбежно. Поэтому это вопрос дней", - отметил он.

Белл также отметил, что российский диктатор Путин заключил контракт с Ираном в декабре прошлого года. Иран предоставит РФ два типа баллистических ракет малой дальности.

"Это будет означать, что россияне смогут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности. Это очень тревожит", - подчеркнул военный аналитик.

Искандер инфографика
Что известно об "Искандерах" / Инфографика: Главред

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное.Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, российские оккупанты увеличили использование баллистических и аэробаллистических ракет, в частности Ха-22, Кинжал и Искандер-М, из-за их высокой эффективности по сравнению с крылатыми ракетами и БПЛА. Военный эксперт Андрей Крамаров объяснил, что эти ракеты труднее сбить из-за ограниченных возможностей украинской ПВО.

Также Кочетков сказал, что РФ может осуществлять массированную ракетную атаку раз в месяц. В промежутках между такими атаками враг способен запускать 5-10 ракет чуть ли не ежедневно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о новых массированных ракетных и дроновых атаках на энергетическую инфраструктуру Украины со стороны России. Шмыгаль отметил, что разведка уже зафиксировала подготовку к этим ударам.

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