Расслабляться рано: премьер-министр анонсировал новые удары РФ по энергетике

Шмыгаль отметил, что, к сожалению, террористическая и геноцидная политика РФ будет продолжаться.

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Шмыгаль предупредил о новых ударах РФ / Колаж: Главред, Фото: kmu.gov.ua, фото ua.depositphotos.com

Энергетику Украины ждут новые ракетные и дроновые атаки от России. Тревожный анонс сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что, к сожалению, террористическая и геноцидная политика РФ будет продолжаться.

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Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

В то же время, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, защитные сооружения на объектах НЭК "Укрэнерго" готовы более чем на 85%. На объектах, где работы проводит Агентство по восстановлению, готовность ниже, но работы продолжаются.

"Готовность объектов Укрэнерго - более 85% защитных сооружений, готовность объектов Агентства по восстановлению несколько ниже, но работы продолжаются", - сказал Шмыгаль.

Однако хорошей новостью является то, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений света, в условиях отсутствия новых атак на энергетическую инфраструктуру.

"Но мы понимаем, что враг не будет давать нам такой роскоши. Их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света из-за ударов РФ - последние новости:

Эксперт Кочетков сказал, будут ли атаки ежедневно. РФ может осуществлять массированную ракетную атаку раз в месяц, а в промежутках между такими атаками 5-10 ракет запускать чуть ли не ежедневно, предостерег эксперт.

Сегодня Укрэнерго удивило заявлением об отключении 7 сентября. Украинцев ждет позитивный сценарий, но во избежание нагрузок на электросеть, энергетики просят потреблять электроэнергию экономно.

Более того, Украина имеет шанс пройти зиму в нормальном режиме. Об этом во время часа вопросов к правительству рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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