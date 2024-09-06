Без долговременных отключений: Украина имеет шанс пройти зиму в нормальном режиме

Заявления многих экспертов о возможных отключениях по 20 часов в день не соответствуют действительности.

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Сейчас сложно оценивать, какое будет состояние энергосистемы зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Герман Галущенко

Украина имеет все шансы пройти зимний сезон в нормальном режиме, без многочасовых отключений света, если страна-агрессор Россия не будет наносить новые критические удары по энергосистеме.

Об этом во время часа вопросов к правительству рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, сейчас многие эксперты прогнозируют по 20 или 18 часов без света для украинцев зимой.

"На самом деле они ничего не знают, потому что, если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме", - говорит министр. видео дня

Если же враг будет бить по энергосистеме Украины, пока сложно предсказать, как они повлияют на ситуацию. Любые оценки пока являются условными и ничего общего с реальностью не имеют.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также прокомментировал ситуацию в энергосистеме и оценил возможность отключений зимой. По его словам, Украина может пройти зиму даже без отключений.

"Но мы понимаем, что враг не будет давать нам такой роскоши как просто жить спокойно. Их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", - добавил он.

Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, уже со следующей недели по всей территории Украины Укрэнерго будет применять максимум одну очередь отключений электроэнергии. Кроме того, в некоторые дни отключений света для населения не будет вообще.

Относительно отключений света зимой ранее эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип прогнозировал, что в Украине, в связи с последними обстрелами России, осенью и зимой отключения будут похожими на те, которые были в июле.

Накануне эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная предупреждала, что нужно быть готовыми к худшим сценариям ситуации с энергосистемой и отключением света зимой, даже до 20 часов в день без электроэнергии.

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