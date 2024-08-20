Свет будет всегда: когда отменят графики отключения электроэнергии

В Укрэнерго отметили, что отмена графиков отключения света состоится после снижения температуры воздуха.

https://glavred.info/ukraine/svet-budet-vsegda-kogda-otmenyat-grafiki-otklyucheniya-elektroenergii-10590173.html Ссылка скопирована

В Украине планируют отменить графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине могут отменить графики почасовых отключений света. И произойти это может уже через несколько дней. Об этом официально заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его данным, в регионах снова начали выключать свет из-за жары. Однако уже на следующей неделе графиков не будет, если не возникнут форс-мажорные ситуации.

"Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень длительной) - будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше всего. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений. В конце недели мы ожидаем, что определенное спадание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях - позволит нам скомпенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений", - сказал Кудрицкий. видео дня

Кто такой Владимир Кудрицкий? Владимир Кудрицкий - председатель правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украины, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Жара и возвращение графиков отключения света - что известно

Напомним, с 17 по 21 августа в Украину пришла новая волна жары, которая может продлиться до 25 августа. В южных областях температура поднимется до 35-37°C, а на севере и западе будет прохладнее - 29-34°C, рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Также о возвращении графиков отключения света предупреждала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Кроме этого, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что критическое состояние энергетической системы вызвано недостатком резервов и мощностей. Повышение температуры усиливает нагрузку на систему, поэтому графики плановых отключений вернулись и могут действовать до четверга.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред