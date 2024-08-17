В Украине уже с понедельника могут выключать свет: эксперт шокировал прогнозом

На следующей неделе в Украине могут снова ввести плановые отключения света. Из-за жары растет потребление электроэнергии, поэтому увеличивается дефицит в энергосистеме. Об этом заявил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Киев 24".
Омельченко пояснил, что украинская энергетическая система находится в критическом состоянии из-за недостатка резервов и мощностей. С ростом температуры повышается потребление электроэнергии, что может серьезно повлиять на стабильность системы.
"Есть риски, что начиная с понедельника и, возможно, до четверга (в пятницу прогнозируется более низкая температура), в этот период, в течение этих четырех-пяти дней, возникнут серьезные риски возвращения к графикам плановых отключений. Но это не означает, что они стопроцентно вернутся. Однако вероятность этого достаточно высока", - отметил он.видео дня
Кто такой Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.
Жара и возвращение графиков отключения света - что известно
Напомним, с 17 по 21 августа в Украине ожидается новая волна жары, которая может продлиться до 25 августа. В южных областях температура поднимется до 35-37°C, а на севере и западе будет прохладнее - 29-34°C, рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Также о возвращении графиков отключения света предупреждала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Она заявила, что на следующей неделе графики отключений электроэнергии могу ввести из-за роста потребления в связи с повышением температуры. Она призвала экономить электроэнергию.
Кроме этого, в ДТЭК сообщали, что графики отключения электроэнергии не применяют благодаря снижению потребления (которое росло во время жары) и увеличению генерации (вышли из ремонта атомные блоки). Однако уже в середине октября графики отключения, вероятно, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон.
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