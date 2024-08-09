Света не будет до 12 часов в сутки: неутешительный прогноз для украинцев

Нет оснований говорить, что ситуация может улучшиться, ведь прогнозируется существенная нехватка электроэнергии, говорит эксперт.

https://glavred.info/ukraine/sveta-ne-budet-do-12-chasov-v-sutki-neuteshitelnyy-prognoz-dlya-ukraincev-10587065.html Ссылка скопирована

Зимой света не будет до 12 часов в сутки / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Уже с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключения света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть. Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире "Киев24".

Он отметил, что не будет возможности компенсировать рост потребления электроэнергии за счет мероприятий - таких как возобновление работы генерации или построения новых электроустановок.

"После начала отопительного сезона прогнозируется возвращение к графикам. После снижения температуры до -5 и ниже вернутся отключения в объеме трех-четырех очередей, то есть до 12 часов в сутки. К сожалению, нет оснований говорить, что ситуация может улучшиться, ведь прогнозируется существенная нехватка электроэнергии до четырех-пяти гигаватт", - сообщил Рябцев. видео дня

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, графики отключения электроэнергии в Украине могут вернуться уже в августе. Возвращение жары 30-40 градусов может спровоцировать дефицит в энергосистеме.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что Украина уже несколько дней живет без отключений света. Энергетики считают, что пока нецелесообразно делать прогнозы относительно возвращения к графикам.

Стоит заметить, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине графики отключений света не будут действовать для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред