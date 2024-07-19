Ситуация кардинально изменится: сколько будут длиться отключения света осенью

Украина сможет закрыть текущий дефицит электроэнергии осенью, однако при этом запаса прочности в энергосистеме не будет, считает эксперт Геннадий Рябцев.

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Будут ли в Украине выключать свет осенью / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Украина сможет отказаться от отключений электроэнергии для пользователей в осенний период при условии вывода из ремонта 3 энергоблоков АЭС. Об этом в интервью Главреду рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев

По его словам, текущий дефицит мощностей составляет 3 гигаватта, и если три энергоблока выйдут из ремонта, этот дефицит можно будет покрыть. Баланс будет достигнут, но запаса прочности не будет.

"А если нет резерва мощности, то достаточно будет, чтобы элементарно зашло солнце, чтобы мощность солнечных электростанций уменьшилась до минимума. А возобновляемая энергетика в балансе составляет 15-20 процентов. Поэтому в сентябре солнечных дней будет меньше, поэтому и произведенной электроэнергии на солнечных электростанциях будет меньше, чем сейчас, поэтому баланс в энергосистеме снова станет шатким", - предупреждает он. видео дня

Эксперт отмечает, что ситуация с электроэнергией в сентябре и первой половине октября улучшится, но не следует ожидать, что Укрэнерго отменит графики стабилизационных отключений. Вероятно, их оставят, хотя продолжительность перебоев уменьшится с 12 часов в сутки до около 4 часов.

Какие приборы потребляют больше электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Отключения света в Украине - графики отключений света

Напомним, как ранее сообщал Главред, в населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с Россией и Беларусью свет не будут выключать. Также ограничения не будут вводить вблизи линии фронта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Советник премьер-министра и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что ситуация в энергосистеме, которая ухудшилась из-за аномально высоких температур последних двух недель, может улучшиться со снижением температуры воздуха.

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко добавил, что есть вероятность выхода из ремонта некоторых энергоблоков, что позволит их активно использовать.

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