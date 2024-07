Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

Летом 2024 года украинцы выживают в условиях дефицита электроэнергии, которые возникли в результате массированных ракетных ударов страны-агрессора России. Сейчас они приспосабливаются к жаре, которая достигает +40. Однако, зимой все может быть сложнее, считают аналитики издания The New York Times.

Украина потеряла мощности энергогенерации после мощных обстрелов РФ. Украинцы ощутили дефицит электроэнергии, который особенно усилился летом, когда температура воздуха достигла отметки в 40 градусов. Из-за жары граждане включают кондиционеры, а предприятия пищевой промышленности - холодильное оборудование. Чтобы уравновесить систему, НЭК "Укрэнерго" иногда выключает свет на 10 часов подряд, говорится в статье NYT.

Какими правительство Украины планирует преодолеть дефицит электроэнергии, и оценило их реалистичность:

