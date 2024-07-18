Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

Украинцы ощутили дефицит электроэнергии, который особенно усилился летом, когда температура воздуха достигла отметки в 40 градусов.

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Что будет с отключением света осенью / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Летом 2024 года украинцы выживают в условиях дефицита электроэнергии, которые возникли в результате массированных ракетных ударов страны-агрессора России. Сейчас они приспосабливаются к жаре, которая достигает +40. Однако, зимой все может быть сложнее, считают аналитики издания The New York Times.

Украина потеряла мощности энергогенерации после мощных обстрелов РФ. Украинцы ощутили дефицит электроэнергии, который особенно усилился летом, когда температура воздуха достигла отметки в 40 градусов. Из-за жары граждане включают кондиционеры, а предприятия пищевой промышленности - холодильное оборудование. Чтобы уравновесить систему, НЭК "Укрэнерго" иногда выключает свет на 10 часов подряд, говорится в статье NYT.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Какими правительство Украины планирует преодолеть дефицит электроэнергии, и оценило их реалистичность:

видео дня

правительство ведет переговоры с Европейским Союзом по закупке запчастей и импорту электроэнергии. Как выяснилось, для импорта есть ограничение в 1,7 ГВт - больше привлекать извне нельзя;

ДТЭК предлагает профинансировать закупку оборудования на сумму 176 млн долл, в частности трансформаторов. Однако новое оборудование снова может быть уничтожено во время новых российских воздушных ударов;

можно установить сотни небольших газовых турбин. Эту идею называют "хорошей на бумаге", но признают, что это поможет уберечься от сокрушительных атак ВС РФ;

ремонт блоков АЭС, который происходит летом. Когда они приступят к работе, то отключений будет меньше.

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Отключение света в Украине: что известно

Напомним, что в Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды. В Ирпене критически упало давление в сети водоснабжения из-за долговременных отключений электроэнергии. Поэтому город ввел стабилизационные графики - детали в материале Главреда.

Украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света. Потребление электроэнергии в Украине в понедельник из-за жары, по прогнозу, достигло максимума. Облэнерго, как и анонсировалось в воскресенье, для компенсации дефицита энергии в системе будут применять графики.

Денис Шмыгаль сообщил, когда в Украине станет меньше отключений света. На фоне аномальной жары в Украине действуют жесткие отключения света - украинцам приходится жить без света по семь и более часов подряд. Некоторые эксперты говорят, что ситуация может улучшиться уже на этой неделе.

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