В Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды

В Украине из-за сильной жары и дефицита воды начали вводить графики отключения водоснабжения. О таких нововведениях уже заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
В Ирпене критически упало давление в сети водоснабжения из-за долговременных отключений электроэнергии. Поэтому город ввел стабилизационные графики:
- с 17:00 до 22:00 - вода будет иметь достаточное давление;
- с 22:00 - вода будет подаваться с заниженным давлением (на верхних этажах возможно ее полное отсутствие) - чтобы успеть наполнить резервуары на следующие сутки.
Мэр города отметил, что проблема также усилилась не только из-за жары, но и из-за того, что Киев вдвое уменьшил подачу воды в Ирпень.
"Наши коммунальные службы в экстренном режиме всю неделю. Переподключаем питание, объединяем подачу электроэнергии к нескольким скважинам одновременно. Но для полного возвращения давления нужна работа одновременно всех скважин и дополнительные средства на топливо для генераторов - выделение этих средств предусмотрено уже на следующей сессии", - написал Маркушин.
Он отмечает, что критическая инфраструктура водоканала, которая отвечает за подачу воды в водопроводную сеть города, имеет мощные генераторы и работает бесперебойно. В то же время сейчас нет возможности обеспечить генераторами все отключенные скважины (60) и контролировать их работу.
Отключение света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости
Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.
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