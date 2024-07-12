В Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды

Серьезный дефицит воды возник из-за длительных отключений света и жары.

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В Ирпене ввели графики отключения водоснабжения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Украине из-за сильной жары и дефицита воды начали вводить графики отключения водоснабжения. О таких нововведениях уже заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

В Ирпене критически упало давление в сети водоснабжения из-за долговременных отключений электроэнергии. Поэтому город ввел стабилизационные графики:

с 17:00 до 22:00 - вода будет иметь достаточное давление;

с 22:00 - вода будет подаваться с заниженным давлением (на верхних этажах возможно ее полное отсутствие) - чтобы успеть наполнить резервуары на следующие сутки.

Мэр города отметил, что проблема также усилилась не только из-за жары, но и из-за того, что Киев вдвое уменьшил подачу воды в Ирпень.

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"Наши коммунальные службы в экстренном режиме всю неделю. Переподключаем питание, объединяем подачу электроэнергии к нескольким скважинам одновременно. Но для полного возвращения давления нужна работа одновременно всех скважин и дополнительные средства на топливо для генераторов - выделение этих средств предусмотрено уже на следующей сессии", - написал Маркушин.

Он отмечает, что критическая инфраструктура водоканала, которая отвечает за подачу воды в водопроводную сеть города, имеет мощные генераторы и работает бесперебойно. В то же время сейчас нет возможности обеспечить генераторами все отключенные скважины (60) и контролировать их работу.

Отключение света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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