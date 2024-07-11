Из-за жары в Украине меняются графики отключения света: что известно

Сегодня на максимуме потребление на 7% превышает аналогичный показатель 10 июля.

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​Сегодня ограничения будут действовать в течение всех суток / / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В четверг, 11 июля, в Украине прогнозируется аномальная жара. В результате в стране растет потребление электроэнергии. Сегодня введены три и четыре очереди отключений. Ограничения будут действовать в течение всех суток.

Как отмечают в Укрэнерго, температура воздуха превышает +30 градусов. Сегодня на максимуме потребление на 7% превышает аналогичный показатель 10 июля.

"Поэтому облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в другие часы - три очереди", - предупредили энергетики.

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В Укренерго добавили, что по состоянию на утро остаются обесточенными 510 населенных пунктов:

из-за непогоды есть обесточивание в Сумской области;

из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях;

по техническим причинам: обесточены потребители в Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.

Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах.

Украинцев предупредили об аномальнйо жаре

Погода в Украине в ближайшие дни будет отмечаться аномально высокими температурами воздуха - столбики термометров максимально будут показывать +33...+39 градусов, а на юге, востоке и в большинстве центральных областей даже +40 и выше.

Очень высокой будет даже ночная температура воздуха - она составит +20...+25 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 11 июля, дневные температуры воздуха по всей Украине будут превышать +30 градусов. А в южных, восточных и центральных областях даже будут приближаться к +40 градусов. Дожди в этот день ожидаются лишь в части западных областей - во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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