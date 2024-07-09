График отключения электроэнергии на 10 июля: часов со светом будет больше

В Укрэнерго отмечают, что в разные часы суток свет будут выключать по графикам для двух и трех очередей одновременно.

https://glavred.info/ukraine/grafik-otklyucheniya-elektroenergii-na-10-iyulya-chasov-so-svetom-budet-bolshe-10579574.html Ссылка скопирована

Графики отключения света на 10 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в среду, 10 июля, в течение всего дня будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики прогнозируют, что часов со светом станет немного больше. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 01:00 до 06:00 и с 10:00 до 13:00 будут применены графики отключений в объеме двух очередей одновременно. В другие часы суток свет будут выключать в трех очередях одновременно.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света и ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред