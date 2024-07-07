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Как погладить вещи, если дома нет света - проверенные способы

Анна Косик
7 июля 2024, 12:52
57
Из-за отключения света приходится искать способы, как делать бытовые дела без электроэнергии. Например, есть лайфхаки, как погладить без света одежду.
Ютуг, одежда
Что можно использовать вместо утюга, когда нет света / Коллаж: Главред, фото: flickr, pixabay

Глажка одежды в условиях постоянных отключений света часто отходит на второй план, ведь хозяйке гораздо важнее успеть постирать вещи или приготовить еду. Однако, если знать, как погладить без утюга быстро вещи, можно выполнять эту бытовую задачу и во время отключений. В эфире с "Сніданок 1+1" рассказали о способах глажки одежды без утюга.

Как погладить одежду водой

Если у вас нет света, а погладить рубашку крайне необходимо, есть два метода, которые помогут с этим справиться. Первый можно применять, если у вас есть больше времени. Чтобы разгладить ткань, намочите рубашку в воде, не выкручивайте и повесьте на вешалку до полного просыхания.

Если же вы ограничены во времени, наденьте рубашку на себя. Приготовьте небольшой сосуд с водой и замачивайте туда руки. Ими расправляйте складки на рубашке. Это потребует больше усилий, но одежда высохнет значительно быстрее и рубашка распрямится.

Смотрите видео, как можно погладить одежду без утюга:

Как погладить рубашку выпрямителем для волос

Если у вас помяты только низ или края рубашки, можно воспользоваться портативным выпрямителем для волос. Он не требует включения в розетку и по принципу утюга достаточно быстро выровняет ткань. Однако для глажки всей поверхности рубашки он не подходит.

Можно ли погладить одежду феном

Если у вас есть генератор, или другое альтернативное средство питания, когда отключили свет, то можно погладить вещи феном. Повесьте одежду на вешалку и смочите ее небольшим количеством воды. Включенный фен направьте струей горячего воздуха на проблемные участки одежды, аккуратно разглаживая складки.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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