Как избавиться от налета на утюге: копеечное средство творит настоящие чудеса

Длительное использование утюга рано или поздно приводит к тому, что на нем появляется налет, а также загрязнение на подошве. Это ставит перед многими логичный вопрос о том, как правильно очистить загрязнения на утюге.
Для этого не обязательно обращаться к дорогостоящим промышленным препаратам, которые представлены на полках магазинов. Практически на каждой кухне можно найти то, что поможет привести в порядок загрязнившийся утюг.
Очистка утюга парафином
Для очистки загрязнений на утюге можно использовать обычный парафин, который есть в каждом доме.
Порядок действий:
- Возьмите небольшой кусочек парафина и заверните его в хлопковую ткань (чтобы уберечь пальцы от ожогов);
- Включите утюг и оставьте его в розетке до полного нагревания;
- После того, как подошва нагреется до рабочей температуры, нанесите парафин на загрязненный участок подошвы утюга;
- Подождите, пока подошва утюга остынет, после чего тщательно протрите ее чистой тряпкой, удаляя парафин вместе с грязью.
Как избавиться от налёта на утюге
Еще один народный способ очистки утюга от налета предполагает использование обычной пищевой соды.
Пошаговая инструкция:
- Возьмите небольшую емкость и добавьте пару чайных ложек соды с водой (можно добавить немного уксуса);
- Затем смешайте ингредиенты, чтобы в результате получилась однородная пастообразная смесь;
- Полученный состав нанесите на еще не остывшую подошву утюга и хорошенько протрите, удаляя грязь салфеткой или тканью.
Как удалить накипь в утюге в домашних условиях
Довольно часто проблемой при использовании утюга становится образование накипи внутри бытового прибора. Для его удаления используют обычный столовый уксус.
Порядок действий:
- Возьмите объем воды, который вы добавите в утюг и разведите его с уксусом (в пропорции 1 к 3);
- Получившуюся смесь размешайте и залейте в резервуар утюга;
- Включите утюг в розетку и нагрейте до рабочей температуры, после чего несколько раз нажмите кнопку выпуска пара (это поможет удалить накипь и осадок).
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