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Как избавиться от налета на утюге: копеечное средство творит настоящие чудеса

Алексей Тесля
3 января 2024, 01:30
Чем почистить утюг в домашних условиях от накипи - простая пошаговая инструкция.
утюг
Как почистить подошву утюга от нагара солью / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/congerdesign, Pixabay/Ollebolle123

Длительное использование утюга рано или поздно приводит к тому, что на нем появляется налет, а также загрязнение на подошве. Это ставит перед многими логичный вопрос о том, как правильно очистить загрязнения на утюге.

Для этого не обязательно обращаться к дорогостоящим промышленным препаратам, которые представлены на полках магазинов. Практически на каждой кухне можно найти то, что поможет привести в порядок загрязнившийся утюг.

Очистка утюга парафином

Для очистки загрязнений на утюге можно использовать обычный парафин, который есть в каждом доме.

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Порядок действий:

  • Возьмите небольшой кусочек парафина и заверните его в хлопковую ткань (чтобы уберечь пальцы от ожогов);
  • Включите утюг и оставьте его в розетке до полного нагревания;
  • После того, как подошва нагреется до рабочей температуры, нанесите парафин на загрязненный участок подошвы утюга;
  • Подождите, пока подошва утюга остынет, после чего тщательно протрите ее чистой тряпкой, удаляя парафин вместе с грязью.

Как избавиться от налёта на утюге

Еще один народный способ очистки утюга от налета предполагает использование обычной пищевой соды.

Пошаговая инструкция:

  • Возьмите небольшую емкость и добавьте пару чайных ложек соды с водой (можно добавить немного уксуса);
  • Затем смешайте ингредиенты, чтобы в результате получилась однородная пастообразная смесь;
  • Полученный состав нанесите на еще не остывшую подошву утюга и хорошенько протрите, удаляя грязь салфеткой или тканью.

Как удалить накипь в утюге в домашних условиях

Довольно часто проблемой при использовании утюга становится образование накипи внутри бытового прибора. Для его удаления используют обычный столовый уксус.

Порядок действий:

  • Возьмите объем воды, который вы добавите в утюг и разведите его с уксусом (в пропорции 1 к 3);
  • Получившуюся смесь размешайте и залейте в резервуар утюга;
  • Включите утюг в розетку и нагрейте до рабочей температуры, после чего несколько раз нажмите кнопку выпуска пара (это поможет удалить накипь и осадок).

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