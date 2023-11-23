Чем почистить подошву утюга от нагара: простой, но очень эффективный способ

Если вы не знаете, чем бережно очистить подошву утюга и ее не испортить, приготовьте зубную пасту и щетку и попробуйте щадящий вариант очищения платформы.

https://glavred.info/life/chem-pochistit-podoshvu-utyuga-ot-nagara-prostoy-no-ochen-effektivnyy-sposob-10519120.html Ссылка скопирована

Как очистить подошву утюга от нагара, чтобы снова можно было гладить / Скриншот YouTube

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда утюг портится и им уже совершенно невозможно гладить. Приходится чистить платформу, но не всегда получается это сделать так, как нужно. Поэтому возникает вопрос, как почистить пригоревший утюг в домашних условиях. Мы расскажем о простом способе, который поможет вам избавиться от проблемы.

Нам понадобится зубная паста, щетка, тазик и губка. Берем зубную щетку (она должна быть чистой – с белыми зубчиками без каких-либо разводов и следов), выдавливаем на нее пасту и намазываем ее на выключенный из розетки утюг. Тщательно размазывает пасту на всю платформу утюга, чтобы она разошлась по всем проблемным местам. Далее начинаем тереть поверхность щеткой, убирая все лишние пятна и пригорелости.

видео дня

После этого наливаем теплую воду в тазик и подносим к нему утюг. Смачиваем губку в воде и хорошо смываем пасту. Ее нужно полностью смыть, после чего протереть утюг чистой тряпкой на мокро, а затем и насухо.

Поверхность вашего утюга станет чистой и блестящей, а весь нагар легко отмоется. Теперь вы снова сможете гладить вещи без всяких проблем. Таким образом, вам удастся практически восстановить, казалось бы, испорченную платформу утюга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.