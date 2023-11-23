Чем почистить подошву утюга от нагара: простой, но очень эффективный способ

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда утюг портится и им уже совершенно невозможно гладить. Приходится чистить платформу, но не всегда получается это сделать так, как нужно. Поэтому возникает вопрос, как почистить пригоревший утюг в домашних условиях. Мы расскажем о простом способе, который поможет вам избавиться от проблемы.
Нам понадобится зубная паста, щетка, тазик и губка. Берем зубную щетку (она должна быть чистой – с белыми зубчиками без каких-либо разводов и следов), выдавливаем на нее пасту и намазываем ее на выключенный из розетки утюг. Тщательно размазывает пасту на всю платформу утюга, чтобы она разошлась по всем проблемным местам. Далее начинаем тереть поверхность щеткой, убирая все лишние пятна и пригорелости.
После этого наливаем теплую воду в тазик и подносим к нему утюг. Смачиваем губку в воде и хорошо смываем пасту. Ее нужно полностью смыть, после чего протереть утюг чистой тряпкой на мокро, а затем и насухо.
Поверхность вашего утюга станет чистой и блестящей, а весь нагар легко отмоется. Теперь вы снова сможете гладить вещи без всяких проблем. Таким образом, вам удастся практически восстановить, казалось бы, испорченную платформу утюга.