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Чем почистить подошву утюга от нагара: простой, но очень эффективный способ

Андрей Ганчук
23 ноября 2023, 05:30
Если вы не знаете, чем бережно очистить подошву утюга и ее не испортить, приготовьте зубную пасту и щетку и попробуйте щадящий вариант очищения платформы.
Утюг
Как очистить подошву утюга от нагара, чтобы снова можно было гладить / Скриншот YouTube

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда утюг портится и им уже совершенно невозможно гладить. Приходится чистить платформу, но не всегда получается это сделать так, как нужно. Поэтому возникает вопрос, как почистить пригоревший утюг в домашних условиях. Мы расскажем о простом способе, который поможет вам избавиться от проблемы.

Нам понадобится зубная паста, щетка, тазик и губка. Берем зубную щетку (она должна быть чистой – с белыми зубчиками без каких-либо разводов и следов), выдавливаем на нее пасту и намазываем ее на выключенный из розетки утюг. Тщательно размазывает пасту на всю платформу утюга, чтобы она разошлась по всем проблемным местам. Далее начинаем тереть поверхность щеткой, убирая все лишние пятна и пригорелости.

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После этого наливаем теплую воду в тазик и подносим к нему утюг. Смачиваем губку в воде и хорошо смываем пасту. Ее нужно полностью смыть, после чего протереть утюг чистой тряпкой на мокро, а затем и насухо.

Поверхность вашего утюга станет чистой и блестящей, а весь нагар легко отмоется. Теперь вы снова сможете гладить вещи без всяких проблем. Таким образом, вам удастся практически восстановить, казалось бы, испорченную платформу утюга.

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