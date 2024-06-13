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Одежда снова станет чистой: как вывести из ткани пятна от летних ягод

Анна Косик
13 июня 2024, 03:38
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Очистить любимую одежду от следов сезонных ягод на самом деле не так тяжело. Достаточно только знать чем и как убирать пятна.
ягоды, пятно на одежде
Как очистить от пятен летних ягод ткань / Коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Лето - лучшее время для того, чтобы сполна наесться сезонными ягодами, однако такие перекусы могут закончиться неприятностями. Ягоды очень сочные, поэтому часто оставляют пятна на одежде, которые порой кажется нереальным отмыть.

Однако не все так сложно - если знать, какие средства эффективны для определенного вида ягод, то очистить свою футболку или шорты можно за считанные минуты.

Как почистить ткань от пятен клубники

Со следами клубники на любимом платье дочери столкнулась и начинающая украинская блогер Мария. В своем TikTok она рассказала, как вывести нежелательные пятна с ткани. Для этого нужно взять всего два ингредиента - соду и уксус. Сначала она промыла место, где платье испачкалось, под проточной водой. Затем смешала 1 столовую ложку соды и 2 столовые ложки уксуса.

видео дня

Эту смесь Мария нанесла на участок, где было пятно от клубники, и оставила платье на 20 минут. Когда время ожидания вышло, блогер снова промыла ткань водой и результат на лицо - на платье не осталось ни малейшего следа.

Смотрите видео, как отчистить пятна от клубники с одежды:

Как отмыть одежду от следов вишни и черешни

В случае загрязнения ткани соком этих ягод есть два действенных способа отмыть одежду. Если избавиться от следов вишни или черешни вам нужно в кратчайшие сроки, эффективными будут сок лимона и уксус. Их нужно смешать и тщательно потереть пятно с помощью губки или ватного диска. После смывания водой пятна на одежде вы уже не увидите.

Если у вас есть больше времени, следы от ягод можно смыть желтком яйца и глицерином. 1 желток и 50 грамм глицерина необходимо втереть пятно, после чего отложить одежду на несколько часов. Когда время выйдет, смесь достаточно смыть теплой водой с ткани.

Чем вывести пятна от смородины и черники

Особенно опасно есть в белой футболке именно эти ягоды. Однако, на самом деле вычистить ткань от них очень просто. Для этого нужно взять раствор воды и перекиси водорода. Нанесите его на загрязнение в соотношении 10:1 и через несколько минут ваш наряд снова будет чистым. Для идеального результата можно дополнительно забросить одежду в стиральную машину.

Как избавиться от пятен от малины

Розовые яркие следы на ткани оставляет сочная малина. Многие даже выбрасывают вещи, которые случайно замазались ею. Однако это излишне, если у вас есть ватный тампон, молоко и мыльный раствор. Для начала нужно нагреть молоко до теплого состояния. Затем смешайте его с мылом и нанесите на тампон. Интенсивно трите место загрязнения несколько минут и увидите желаемый результат.

Кто такая Мария Дзяпко?

Мария Дзяпко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей жизни, а также делится эффективными лайфхаками для ухода за домом. Ее страницу в TikTok облюбовали более 24 тысяч пользователей, а самое популярное видео набрало почти 700 тысяч просмотров.

Чем вывести пятна от летних ягод?
Чем вывести пятна от летних ягод? / Инфографика: Главред

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ягоды пятна
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