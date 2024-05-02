Как вывести желтые пятна от пота: советы, которые помогут справиться с этой проблемой

"Как вывести желтые пятна от пота?" - уже, кажется, окончательно наступила жара, и, значит, народ активно потеет и этот вопрос снова стал актуальным.

https://glavred.info/lifehack/kak-vyvesti-zheltye-pyatna-ot-pota-sovety-kotorye-pomogut-spravitsya-s-etoy-problemoy-10562243.html Ссылка скопирована

Как вывести желтые пятна от пота? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему появляются желтые пятна на белой одежде под мышками?

Желтые пятна под мышками на белой одежде – это распространенная проблема, которая возникает из-за взаимодействия пота с дезодорантом, сообщает проект "Советы для дома".

Причины:

Соли алюминия: Дезодоранты-антиперспиранты обычно содержат соли алюминия, которые помогают закупоривать потовые железы и уменьшать потоотделение.

Пот: Пот сам по себе бесцветный, но он содержит белки и жиры, которые при высыхании на белой ткани могут желтеть.

Взаимодействие: Соли алюминия из дезодоранта вступают в реакцию с белками и жирами в поте, образуя желтые соединения, которые прилипают к ткани.

Другие факторы:

видео дня

Тип ткани: Синтетические ткани, такие как полиэстер, более склонны к образованию желтых пятен, чем натуральные ткани, такие как хлопок.

Частота использования дезодоранта: Чем чаще вы используете дезодорант, тем больше вероятность появления желтых пятен.

Жесткая вода: Жесткая вода содержит минералы, которые могут связываться с солями алюминия и белками в поте, делая пятна более заметными.

Как предотвратить появление желтых пятен:

Используйте дезодорант без содержания солей алюминия. Дезодоранты на основе натуральных компонентов, такие как сода, кукурузный крахмал и эфирные масла, менее склонны к образованию пятен.

Наносите дезодорант на чистую и сухую кожу.

Дайте дезодоранту полностью высохнуть, прежде чем надевать одежду.

Стирайте белую одежду как можно чаще.

Используйте пятновыводитель, специально предназначенный для удаления пятен от пота и дезодоранта.

Домашние средства:

Смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с 1 столовой ложкой воды. Нанесите пасту на пятно и оставьте на 30 минут, затем постирайте как обычно.

Замочите пятно в растворе уксуса и воды (1:1) на 30 минут. Затем постирайте как обычно.

Натрите пятно хозяйственным мылом. Оставьте на 15-30 минут, затем постирайте как обычно.

Важно - Перед использованием любого пятновыводителя всегда тестируйте его на незаметном участке ткани. Не используйте отбеливатель на белых тканях, так как он может повредить их.

Как убрать застарелые желтые пятна от пота?

Убрать застарелые желтые пятна от пота может быть сложнее, чем свежие, но все же возможно.

Вот несколько способов:

1. Перекись водорода:

Смешайте равные части перекиси водорода и воды.

Нанесите раствор на пятно с помощью ватного диска или белой тряпки.

Оставьте на 10-15 минут.

Промойте чистой водой.

Постирайте вещь как обычно.

2. Уксус:

Смешайте 1 часть белого уксуса с 2 частями воды.

Замочите пятно в растворе на 30 минут.

Потрите пятно щеткой.

Промойте чистой водой.

Постирайте вещь как обычно.

3. Пищевая сода:

Смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с 1 столовой ложкой воды.

Нанесите пасту на пятно.

Оставьте на 30 минут.

Потрите пятно щеткой.

Промойте чистой водой.

Постирайте вещь как обычно.

4. Лимонный сок:

Нарежьте лимон пополам и выжмите сок на пятно.

Оставьте на 10-15 минут.

Промойте чистой водой.

Постирайте вещь как обычно.

5. Аспирин:

Растворите 2 таблетки аспирина в 1 столовой ложке воды.

Нанесите раствор на пятно.

Оставьте на 30 минут.

Потрите пятно щеткой.

Промойте чистой водой.

Постирайте вещь как обычно.

Советы:

Перед использованием любого из этих методов всегда тестируйте его на незаметном участке ткани.

Если пятно большое или застарелое, возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз.

Не используйте отбеливатель на белых тканях, так как он может повредить их.

После использования любого из этих методов обязательно постирайте вещь как обычно. Если вы перепробовали все эти методы, а пятна все еще не исчезли, возможно, вам придется обратиться в химчистку.

Важно:

Чем раньше вы начнете лечить пятно, тем легче его будет удалить.

Застарелые пятна могут быть более устойчивы к удалению.

Некоторые методы могут не подходить для всех типов тканей.

Как вывести желтые пятна от пота содой?

Использование пищевой соды - это простой и эффективный способ удалить желтые пятна от пота с белой одежды.

Вот что вам понадобится:

Пищевая сода

Вода

Ватный диск или белая тряпка

Щетка (по желанию)

Инструкция:

Смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с 1 столовой ложкой воды.

Нанесите пасту на пятно.

Оставьте на 30 минут.

Потрите пятно щеткой (если необходимо).

Промойте чистой водой.

Постирайте вещь как обычно.

Советы:

Перед использованием нанесите немного пасты на незаметный участок ткани, чтобы убедиться, что она не обесцвечивает ткань.

Для более стойких пятен вы можете оставить пасту на ночь.

Если у вас нет щетки, вы можете использовать старую зубную щетку.

Не используйте отбеливатель, так как он может повредить ткань.

Если пятно не исчезло после первого раза, повторите процедуру.

Пищевая сода - это натуральное, щадящее и недорогое средство, которое может помочь вам удалить желтые пятна от пота с белой одежды.

Дополнительно:

Вы также можете использовать пищевую соду для замачивания испачканной одежды. Добавьте 1/2 стакана пищевой соды в холодную воду и замочите одежду на час. Затем постирайте как обычно.

Пищевая сода также может помочь предотвратить образование желтых пятен. Посыпьте немного пищевой соды под мышками перед тем, как надеть рубашку.

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

Другие материалы по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред