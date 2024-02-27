Отбелит и уничтожит микробы: как идеально постирать полотенца

Как сохранить полотенца блестящими и белыми с помощью действенного средства, которое можно купить в любом магазине.

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Как отбелить полотенца / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Иногда появление серого оттенка во время стирки полотенец может быть проблемой. Тем не менее, опытные хозяйки поделились тем, как ваши полотенца выглядят пушистыми и белыми.

Специалисты по уборке на странице миссис Хинч в Facebook рассказали о лучшем способе, как сделать полотенца снова белыми и мягкими. Они не рекомендуют повторно использовать отбеливатель на одежде, так как он может быть агрессивным для ткани и даже привести к повреждению или обесцвечиванию. К счастью, есть и другие альтернативные способы использования отбеливателя, чтобы полотенца оставались белоснежными.

Опытные специалисты рассказали, что существует идеальное пятновыводитель Vanish Oxi. Они считают, что это лучшее средство. С ним старые белые полотенца станут по цвету похожи на белоснежный снег. Этот порошок очень хорошо очистит грязные полотенца. Во время стирки полотенец стоит добавить ложку порошка Vanish Oxi в стиральную машину на 20-ти градусную стирку.

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Как отбелить полотенца в домашних условиях

Чтобы идеально отстирать полотенца в домашних условиях нужно смешать столовую ложку перекиси и добавить пару капель нашатырного спирта. Раствор необходимо добавить до 3 литров горячей воды, но не кипятка. В этом растворе полотенца стоит замочить на 20 минут. После замачивания нужно постирать их, как всегда.

Также действенный метод с содой и уксусом. Этот раствор хорошо постирает и отбеливает полотенца, а также уничтожает микробы и устраняет неприятные запахи. После такого раствора полотенца будут иметь мягкие волокна. Чтобы постирать полотенца таким образом, нужно положить вещи в стиралку, выставить температуру 60 градусов и добавить уксус с содой. Также можно просто прокипятить полотенца в этом растворе из уксуса и соды.

Кто такая миссис Хинч? Миссис Хинч ( она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страницах в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.

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