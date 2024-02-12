Что можно сделать со старого полотенца: 5 невероятных идей

Не торопитесь избавляться от старых полотенец – они вам точно пригодятся.

https://glavred.info/lifehack/chto-mozhno-sdelat-so-starogo-polotenca-5-neveroyatnyh-idey-10541090.html Ссылка скопирована

Что сшить из старых полотенец / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Старые полотенца, которые жалко выкинуть, но использовать их по прямому назначению уже не хочется, можно найти применение.

Мы поделимся творческими идеями, как использовать старые полотенца и сделать их полезными и стильными.

Эко-сумки из старых полотенец

Превратите старые полотенца в стильные и удобные сумки для покупок. Просто вырежьте нужную форму, подшейте края и добавьте ручки. Эко-сумка не только будет отличным аксессуаром, но и поможет вам снизить использование пластиковых пакетов.

Многоразовые салфетки

Сделайте из старых полотенец многоразовые салфетки, которые можно использовать в кухне или в ванной комнате. Просто вырежьте полотенце на квадраты, подшейте края, и у вас будут стильные и экологичные салфетки.

Полотенце-коврик для ванной

Если у вас есть несколько старых полотенец, соедините их, чтобы создать мягкий и уютный коврик для ванной комнаты.

Косметичка из старого полотенца

Старое полотенце может превратиться в удобную косметичку. Просто сложите его вдвое, вооружайтесь швейной машиной и добавьте молнию. Вуаля! У вас есть уникальная косметичка.

Органайзер для кухни или ванной

Вырежьте полотенце на полосы и создайте стильный органайзер для кухни или ванной комнаты. Завешивайте его на крючки и храните там кухонные принадлежности, полотенца или прочие мелочи.

Смотрите видео о том, что сшить из старых полотенец:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.