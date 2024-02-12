Что можно сделать со старого полотенца: 5 невероятных идей

Старые полотенца, которые жалко выкинуть, но использовать их по прямому назначению уже не хочется, можно найти применение.
Мы поделимся творческими идеями, как использовать старые полотенца и сделать их полезными и стильными.
Эко-сумки из старых полотенец
Превратите старые полотенца в стильные и удобные сумки для покупок. Просто вырежьте нужную форму, подшейте края и добавьте ручки. Эко-сумка не только будет отличным аксессуаром, но и поможет вам снизить использование пластиковых пакетов.
Многоразовые салфетки
Сделайте из старых полотенец многоразовые салфетки, которые можно использовать в кухне или в ванной комнате. Просто вырежьте полотенце на квадраты, подшейте края, и у вас будут стильные и экологичные салфетки.
Полотенце-коврик для ванной
Если у вас есть несколько старых полотенец, соедините их, чтобы создать мягкий и уютный коврик для ванной комнаты.
Косметичка из старого полотенца
Старое полотенце может превратиться в удобную косметичку. Просто сложите его вдвое, вооружайтесь швейной машиной и добавьте молнию. Вуаля! У вас есть уникальная косметичка.
Органайзер для кухни или ванной
Вырежьте полотенце на полосы и создайте стильный органайзер для кухни или ванной комнаты. Завешивайте его на крючки и храните там кухонные принадлежности, полотенца или прочие мелочи.
Смотрите видео о том, что сшить из старых полотенец:
Вам может быть интересно:
- Как избавится от грибка и плесени в ванной за ночь: это проще, чем выдумаете
- Зачем забивать гвозди в лимон: хитрость, которая спасет ваши комнатные растения
- Собирать и травить не нужно: ловушка от колорадских жуков, которую нужно сделать заранее