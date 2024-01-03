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Для чего стирать полотенца с уксусом: результат вас поразит

Юлия Закрепа
3 января 2024, 20:59
Старые полотенца стоит стирать в сочетании с уксусом и еще одним ингридиентом - узнайте полезный лайфхак.
Для чего стирать полотенца с уксусом: результат вас поразит
Как стирать полотенца / коллаж: Главред, фото: pexels, prom.ua

Со временем ваши полотенца становятся жесткими и царапают тело после стирки - это очень неприятным, особенно потому, что проблема может легко усугубиться со временем.

Жесткость полотенец может возникнуть из-за накопления моющего средства для стирки, которое не смогло должным образом ополоснуть ткань полотенца, создавая ощущение царапин и негибкости материала. Это также может быть следствием избытка смягчителя ткани, который может покрыть волокна полотенца, передает издание Mirror.

Блогер в Tiktok показала действенный метод, благодаря которому вы никогда больше не будете бороться с жесткими полотенцами, и они вернутся к пушистому мягкому состоянию, в котором они были, когда вы их купили. Она рассказала, что нужно смешать 500 мл белого уксуса с четырьмя каплями эфирного масла. Затем вы просто засыпаете его в барабан стиральной машины, где должны быть только те полотенца, которые вы пытаетесь "омолодить".

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Стоит запустить цикл на горячем уровне, 40 или 60 градусов Цельсия. Такой метод работает, потому что "полотенца становятся жесткими из-за накопления моющего средства и масла в волокнах". Известно, что уксус является кислым и помогает удалить эти остатки и освежить полотенца, а добавление эфирных масел поможет компенсировать запах белого уксуса, который может понравиться не всем.

Смотрите видео о том, как стирать полотенца с уксусом:

После того, как они высохнут - будут иметь самый высокий уровень пушистости и станут очень приятными на ощупь.

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