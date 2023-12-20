Как отстирать полотенца от въевшейся грязи: очень легкий, но рабочий способ

Вы узнаете, как отстирать кухонные полотенца от жира и пятен, когда попробуете простой метод с кипячением в ведре и стиркой в стиральной машинке.

https://glavred.info/life/kak-otstirat-polotenca-ot-vevsheysya-gryazi-ochen-legkiy-no-rabochiy-sposob-10526690.html Ссылка скопирована

Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах простым и быстрым способом / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка хорошо знает, как нужны полотенца на кухне. В любой момент они приходят на выручку, когда нужно взять кастрюлю, сковородку или на скорую руку что-то быстро вытереть. Однако они быстро загрязняются, и тогда многие задаются вопросом, как отстирать кухонные тряпки. Мы расскажем вам о простом способе, который поможет их отстирать.

Приготовьте раствор и погрузите туда вещи

Чтобы отстирать кухонные полотенца, понадобятся стиральный порошок, пищевая сода, любой сухой отбеливатель, растительное масло и ведро.

видео дня

В железное ведро с теплой водой добавляем 50 грамм стирального порошка, 30 г пищевой соды, 20 г сухого отбеливателя и 1 столовую ложку растительного масла, которое можно взять с кухни. Масло понадобится для того, чтобы размягчить пятна – тогда они будут хорошо отстирываться.

Туда погрузите ваши кухонные тряпки.

Поставьте ведро покипятиться

Когда полотенца уже в ведре и полностью в воде, поставьте ведро на очень медленный огонь где-то на 20 минут. Когда пройдет время, вода должна остыть.

Постирайте полотенца в стиральной машинке

Достаем вещи из ведра, полоскаем их в воде и стираем в машинке. В итоге все пятна должны исчезнуть, а ваши кухонные полотенца станут как новенькие.

Метод хорошо подходит для очень грязных кухонных тряпок. Однако не забывайте, если полотенце старое и давно не стиралось, вряд ли удастся его отстирать. Тогда тряпку проще выбросить.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.