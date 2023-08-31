Как почистить и освежить ковер в домашних условиях: 5 самых эффективных способов

Как освежить ковер на полу в домашних условиях вы узнаете, когда сами приготовите раствор, благодаря которому удастся добиться впечатляющих результатов.

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Как правильно постирать ковер в домашних условиях и обойтись без химчистки / Скриншот YouTube

Красивые ковры и паласы всегда считались атрибутом уюта и особенной атмосферы в доме. Но со временем ковровое покрытие портится, пачкается и теряет свой вид. Появляются различные пятна, которые порой отстирать достаточной нелегко. Даже химчистка не всегда помогает. Поэтому многие начинают интересоваться, как почистить очень грязный палас в домашних условиях. Мы расскажем вам о способах, которые помогут отчистить ваш ковер.

Чем помыть ковер в домашних условиях от грязи и запаха

Есть простые идеи, как придать ковру свежий вид. Средства, которые мы предлагаем, хорошо подойдут для ковровых покрытий с низким и высоким ворсом.

Раствор с таблеткой для посудомоечной машины

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Нам понадобится 2 литра горячей воды, таблетка для посудомойки, 2 столовые ложки нашатырного спирта и щетка для ковра.

В горячей воде надо растворить таблетку, желательно, чтобы она была с хорошей пеной. Мало пены – нужно добавить пару капель жидкого мыла или моющего средства для посуды.

После этого в растворе смачивается щетка и вручную проводится чистка ковра. В конце следует пройтись по паласу щеткой с чистой водой и вытереть ковер сухой салфеткой или тряпкой.

Чистим ковер при помощи соды

Сода есть в каждом доме, она поможет не только вернуть яркость цвета вашего ковра, но и уберет жир. Причем раствор с содой подойдет для любого типа паласа.

Для очистки ковра понадобится горячая вода, тряпочка и сода.

Берем соду и равномерно рассыпаем ее на ковер. Влажной тряпкой нужно пройтись по всему покрытию, чтобы сода втиралась в ворс. Сам ворс паласа нужно заранее немного увлажнить. Оставляем ковер с содой на 30 минут, чтобы она впитала всю пыль и грязь.

После этого ковер нужно пропылесосить.

Раствор с уксусом

Не знаете чем отстирать пятна от соков, кофе и шоколада? Сделайте раствор с уксусом. Для этого нужно взять 1 столовую ложку стирального порошка, 1 столовую ложку соды, 1/3 стакана уксуса и 3/4 стакана с горячей водой.

Нужно смешать все компоненты и перелить их в пульверизатор, из которого надо побрызгать равномерно весь палас. Проходимся по ковру мягкой щеткой и оставляем раствор на ковре на 10-15 минут.

По итогу всю пыль и грязь нужно убрать пылесосом.

Почистить ковер солью

Соль считается мягким и быстрым средством, которое поможет обрести ковру небывалую свежесть. Метод очень простой: надо посыпать мелкую соль на ковер и влажной щеткой почистить его поверхность. Остатки также убираются пылесосом.

Отмываем грязь от ковра стиральным порошком

Эффективен за счет большого количества пены. Ее и нужно наносить на ковер.

Берем 1 литр воды и растворяем в ней 2 столовых ложки порошка. Пена наносится на ковер щеткой или губкой усердными вбивающими движениями. Сложные пятна придется потереть щеткой.

Спустя полчаса нужно пройтись по ковру и дать ему высохнуть. Порошок, который остался, нужно собрать пылесосом.

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