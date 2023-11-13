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Работники клининга раскрыли секрет мягких полотенец: 6 советов, которые сделают их пушистыми

Лидия Неплях
13 ноября 2023, 18:16
Есть множество способов, как вернуть мягкость полотенцам, но мало из них являются действенными, поэтому лучше послушать специалистов.
Работники клининга раскрыли секрет мягких полотенец: 6 советов, которые сделают их пушистыми
Как вернуть мягкость полотенцам/ коллаж Главред, фото flickr (Sam Cox, I. Yakubovich)

Казалось бы, что такого в мягких полотенцах, однако если вы пользуетесь кондиционером, а они все еще не работают, советуем их просто выбросить. Для того, чтобы полотенца стали мягкими, на самом деле надо следовать нескольким важным советам, которыми полилился один из украинских клинингов в TikTok.

Как сделать полотенца мягкими

Прежде всего, что вам надо сделать - это перестать использовать кондиционеры, ведь это действительно не работает. Как рассказали специалисты, все дело в том, что они забивают волокна ткани, поэтому мягкими полотенца не станут. Кроме того, чтобы достичь цели надо стирать полотенца отдельно от других вещей и не забивать барабан полностью.

Среди других советов клининга:

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  • Не стирать полотенца при высокой температуре и при высоких оборотах.
  • Сушить их только в расправленном виде на полотенцесушителе.
  • Гладить полотенца нужно лишь паром.
  • Чтобы смягчить воду для стирки, добавьте две столовые ложки соды.

Лайфхаки, как восстановить мягкость полотенец

  • Пользуйтесь омягчителем для тканей: Добавление небольшого количества смягчителя ткани во время стирки может значительно улучшить мягкость полотенец. Попробуйте использовать качественный омягчитель или натуральные средства, такие как уксус или лимонный сок, которые также делают ткани мягкими.
  • Промывание в отваре из трав: Вместо обычной стирки попробуйте варить полотенца в отваре из трав, такие как лаванда или мята. Это не только придаст приятный аромат, но и придаст мягкости вашим полотенцам.
  • Не используйте большое количество мыла: Чрезмерное использование мыла может оставить остатки на ткани, что сделает ее жесткой. Выберите умеренное количество мыла или используйте мягкое мыло для бережной стирки.
  • Перед использованием просушите в мягком режиме: После стирки полотенца, дайте им просохнуть при низкой температуре. Избегайте высоких температур при сушке, так как они могут сделать ткань жесткой.

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