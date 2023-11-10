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Не выбрасывайте стсыревшую соль: 5 забытых кулинарных секретов сделают ее как новую

Лидия Неплях
10 ноября 2023, 17:27
Главред рассказывает о 5 способах борьбы с отсыревшей солью.
Отсырела соль что делать
Отсырела соль что делать / Коллаж Главред, фото flickr (stlbites.com, alexunderwood910)

Соль - неотъемлемая часть нашей кухни, но когда она начинает впитывать влагу, это может стать проблемой. Слипшаяся и комковатая соль не только неудобна в использовании, но и может повлиять на качество приготовления пищи. К счастью, существует несколько простых и эффективных способов, как можно избавиться от лишней влаги в соли и вернуть ей её первоначальную сыпучесть.

Как высушить соль в микроволновке

Чтобы высушить соль в микроволновке, следуйте этим шагам:

  • Подготовьте соль: Возьмите количество слипшейся соли, которую вы хотите высушить.
  • Распределите соль: Разложите соль тонким слоем на тарелке или блюде, подходящем для использования в микроволновой печи. Убедитесь, что соль распределена равномерно.
  • Нагревание: Поместите тарелку с солью в микроволновую печь.
  • Выбор режима: Выставьте микроволновку на низкую мощность. Это важно, так как высокая мощность может привести к неравномерному нагреву и даже к подгоранию соли.
  • Время нагрева: Прогрейте соль примерно в течение 30-60 секунд. Время может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновой печи и количества соли.
  • Проверка и повторение: После нагрева аккуратно проверьте соль. Она должна быть теплой, но не горячей. Если соль все еще влажная, можно повторить процедуру, но следите, чтобы она не перегрелась.

Как высушить соль в духовке

Высушить соль в духовке — это простой и эффективный способ восстановить её сыпучесть. Для начала разогрейте духовку до низкой температуры, примерно 50-60 градусов Цельсия. Важно избегать высоких температур, чтобы не подгорела соль. Затем распределите соль тонким равномерным слоем на противне, который можно застелить пергаментной бумагой для удобства. Поместите противень в духовку и оставьте соль просушиваться в течение примерно 10-15 минут. В процессе сушки можно слегка перемешать соль, чтобы обеспечить равномерное высыхание. После завершения, дайте соли остыть перед тем, как использовать её снова. Такой метод позволяет эффективно избавиться от лишней влаги, не изменяя при этом вкусовых качеств соли.

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Что делать, если соль отсырела: другие способы

Если соль стала слипаться и впитывать влагу, есть несколько способов, которые могут помочь вам вытянуть влагу и вернуть соли сыпучесть:

Использование риса

Рис известен своей способностью впитывать влагу. Положите несколько зерен риса в солонку или контейнер с солью. Рис впитает лишнюю влагу, помогая соли оставаться сыпучей.

Бумажное полотенце

Оберните соль в бумажное полотенце, которое поможет впитать часть влаги.

Воздухопроницаемый контейнер

Храните соль в хорошо проветриваемом контейнере, чтобы предотвратить накопление влаги.

После того как вы удалите лишнюю влагу, старайтесь хранить соль в сухом месте, чтобы предотвратить повторное поглощение влаги.

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