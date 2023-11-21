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Забудьте о пятнах: как отстирать кухонные полотенца с растительным маслом

Сергей Кущ
21 ноября 2023, 15:06
Этот метод основан на том, что растительное масло помогает смягчить пятна, делая процесс отстирывания более эффективным.
Как отстирать кухонные полотенца с растительным маслом
Как отстирать кухонные полотенца с растительным маслом / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кухонные полотенца, покрытые пятнами, могут создать впечатление неопрятности в вашей кухне. Но не отчаивайтесь, ведь опытные хозяйки знают простой и эффективный способ справиться с этой проблемой.

Как использовать растительное масло для отстирывания и вернуть полотенцам первозданный вид?

Как отстирать кухонные полотенца с растительным маслом?

  • Подготовка раствора

В емкость с пятью литрами горячей воды добавьте примерно сто граммов любого порошка для стирки.

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Влейте одну столовую ложку отбеливателя – даже самого доступного по цене.

Добавьте около двух ложек растительного масла.

  • Смешивание и замачивание

Тщательно перемешайте получившийся раствор.

Погрузите кухонные полотенца в подготовленный раствор и оставьте на несколько часов.

Регулярно помешивайте содержимое емкости для равномерного воздействия.

  • Стирка в машинке

Через два часа выньте полотенца, хорошо их отожмите и отправьте в стиральную машину.

Благодаря предварительному замачиванию, пятна от растительного масла должны полностью исчезнуть, не оставив следа.

Этот метод основан на том, что растительное масло помогает смягчить пятна, делая процесс отстирывания более эффективным и менее трудоемким. Пользуйтесь этим простым рецептом, чтобы ваше кухонное белье всегда было безупречно чистым и ухоженным.

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