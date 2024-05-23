Как отмыть руки от шелковицы: действенные методы, которые легко очистят кожу

Совсем скоро в Украине начнется сезон шелковицы. Сочные плоды этого дерева славятся не только невероятным вкусом, но и красящими свойствами. Обычно после смакования этой питательной ягоды возникает вопрос: чем можно отмыть шелковицу?
Мы собрали несколько простых, но действенных методов, чтобы вы могли вывести шелковицу с рук всего за несколько минут.
Как отмыть руки от ягод в домашних условиях
Лимон
Для того, чтобы очистить таким способом руки нужно взять кусок лимона и протереть им грязные руки. После этого тщательно вымойте их с мылом. Если с первого раза загрязнения не удалось отмыть, можно повторить процедуру.
Незрелые ягоды шелковицы
Хоть этот способ подойдет не всем, но его действенность просто поражает. Как сообщают авторы YouTube канала Max и М, это природное моющее средство очень быстро выводит следы шелковицы с кожи. Нужно лишь взять несколько зеленых ягод и тщательно растереть их в ладонях. Это нужно делать в течение нескольких минут, а затем помыть руки с мылом.
Раствор лимонной кислоты
Многие знают, что лимонная кислота обладает отбеливающим эффектом. Однако для того, чтобы она без лишнего раздражения отмыла руки нужно приготовить специальный раствор. Для него нужно взять 1,5 л теплой воды и пакетик лимонной кислоты. Все эти ингредиенты смешиваем и переливаем в большую емкость, чтобы можно было замочить руки. Держать их там нужно до 10 минут, после чего тщательно промыть с мылом.
Уксус
Такая кислая среда отлично справится с ягодными пятнами. Достаточно лишь смочить ватный диск в 9-процентном столовом уксусе и протереть кожу. Не забудьте после процедуры помыть руки с мылом.
Смотрите видео, как отмыть шелковицу с кожи:
Кто такие Max i M
Max i M - YouTube канал, который делится различными интересными идеями, лайфхаками, поделками и их проектами. Авторами этого канала являются Маргарита и Владимир, которые являются дочерью и отцом, говорится в описании канала.
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