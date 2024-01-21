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Дешевая и суперполезная: какая ягода самая полезная для организма человека

Елизавета Бельмас
21 января 2024, 09:50
Главред расскажет, какие ягоды нужно есть каждый день.
Какая ягода самая полезная для организма человека
Какая ягода самая полезная для организма человека / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Ягоды – настоящий подарок природы, наполненный витаминами, антиоксидантами и микроэлементами. Давайте разберемся, какие ягоды следует включать в свой рацион каждый день, чтобы обеспечить организм полезными веществами. Мы расскажем, какая ягода на первом месте может изменить ваше самочувствие.

Какая ягода самая полезная для организма человека - антиоксиданты и витамин С

Черника считается одной из самых полезных ягод. Она богата антиоксидантами, которые способствуют укреплению сосудов, улучшению зрения и снижению уровня холестерина в крови. Употреблять ее можно ежедневно.

Шиповник известный своим содержанием витамина С и антиоксидантов. Он помогает укрепить иммунитет и улучшить здоровье кожи.

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Какие ягоды очень полезные - иммунитет и ЖКТ

Малина богата клетчаткой, что полезно для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. Витамин С в малине способствует укреплению иммунитета. Голубика также содержит обильное количество витамина C, который поддерживает иммунитет и укрепляет сосуды. Кроме того, она обладает антисептическими свойствами.

Клюква, в свою очередь, обладает антисептическими свойствами, помогая предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Она также содержит витамин К.

Какие ягоды нужно есть каждый день - сердце и давление

Любая смородина содержит много антиоксидантов, включая кверцетин и антоцианы, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. При этом клубника богата флавоноидами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Она также помогает поддерживать нормальное давление.

Сбалансированное употребление разнообразных ягод обеспечивает организм ценными веществами. Включайте их в рацион, чтобы подарить себе здоровье и радость от вкуса натуральных даров природы.

Смотрите видео эксперта по питанию и фитнес-тренера Дмитрия Глебова о самых полезных ягодах:

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