Лишь один человек из 10 справится: нужно найти 5 ягод черники среди горы овощей

Задача кажется простой, но над решением придется попотеть. Успеха добьются лишь мастера головоломок.
Ежедневное разгадывание головоломок очень полезно для работы мозга. Ранее Главред предлагал найти четверых медведей за 36 секунд. Сегодня задача будет еще сложнее.
Посмотрите внимательно на изображение. Помимо разных овощей там нарисованы пять ягод черники. Сможете ли вы их найти?
Говорят, что только один из 10 человек способен найти все пять ягод черники среди других продуктов.
видео дня
Удалось ли вам обнаружить чернику? Если нет, то правильный ответ опубликован ниже:
Ранее Главред предлагал решить головоломку для самых зорких: нужно за 6 секунд найти троих поросят на картинке.
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