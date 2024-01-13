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Нужно за 6 секунд найти троих поросят на картинке: головоломка для самых зорких

Анна Ярославская
13 января 2024, 13:36
На первый взгляд кажется, что это очень простая головоломка, но на самом деле три поросенка очень хорошо спрятаны, поэтому их трудно найти.

Головоломка
У вас есть всего шесть секунд, чтобы найти троих поросят / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки — отличный способ тренировать мозг. Чтобы быстро их разгадывать, стоит решать хотя бы одну задачу каждый день.

Если вы любите математику и знаете английский язык, то попробуйте разобраться с таким заданием: Хитрая математическая головоломка определит уровень IQ: нужно решить за 12 секунд.

видео дня

Если же вам по душе рассматривать детали на картинках, то Главред бросает вам новый вызов.

В этой оптической иллюзии свинопас потерял трех своих свиней и спрашивает девушку, где же спрятались животные. Посмотрите внимательно на изображение ниже. Сможете ли вы найти всех троих поросят менее чем за шесть секунд?

Головоломка
Видите ли вы троих поросят на картинке? / Фото: mirror.co.uk

Вы можете подумать, это очень простая головоломка, но на самом деле три поросенка очень хорошо спрятаны, поэтому их трудно найти.

Не забудьте тщательно проверить каждую зону.

Если вы все еще не заметили животных, то, возможно, вам стоит сосредоточить свои усилия на левой стороне и середине изображения.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал пройти тест по картинке: есть ли у вас проблемы с обязательствами в отношениях.

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оптическая иллюзия головоломки
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