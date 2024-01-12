Хитрая математическая головоломка определит уровень IQ: нужно решить за 12 секунд

Эта задание заставит не только вспомнить школьные уроки математики, но и подключить воображение. Не лишним будет достать и словарь английского языка.

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Математическая головоломка многих ставит в тупик / Фото: mirror.co.uk

Головоломки – это фантастический способ тренировать мозг, и чем чаще вы их разгадываете, тем лучше у вас будет получаться. Почему бы не проверить свои навыки в этой сложной математической задаче?

Эта задание заставит не только вспомнить школьные уроки математики, но и подключить воображение. Решить головоломку нужно менее чем за 12 секунд.

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Посмотрите внимательно на картинку. Сможете ли вы определить, чему равняется число шесть?

Поначалу кажется, что логического ответа нет, но как только вы узнаете правильный ответ, он покажется очевидным.

Кстати, ранее мы предлагали разобраться с чрезвычайно сложной загадкой: только 1% людей с высоким IQ найдут 3 лица на дереве.

Подсказка. Математическая головоломка была опубликована в журнале Mirror и рассчитана на англоязычную аудиторию. Вам стоит перевести цифры на английский язык.

Правильный ответ. Последовательность чисел зависит от того, сколько букв написано в каждом числе, а это означает, что число шесть на самом деле соответствует трем. Итак, в целом правильный ответ выглядит так:

1 (one) = 3

2 (two) = 3

3 (three) = 5

4 (four) = 4

5 (five) = 4

6 (six) = 3.

А теперь попробуйте пройти тест по картинке - вы узнаете, есть ли у вас проблемы с обязательствами в отношениях.

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