Тест по картинке: есть ли у вас проблемы с обязательствами в отношениях

Оптическая иллюзия содержит в себе сразу два изображения – и одно из них может означать, что вам сложно вступить в отношения.

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Оптическая иллюзия расскажет, есть ли у вас проблемы в отношениях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Наш мозг — удивительная вещь. Мы все испытываем одни и те же эмоции, но в зависимости от множества факторов, в том числе воспитания и жизненного опыта, проявляем их по-разному. Оптическая иллюзия способна определить, есть ли у вас серьезные проблемы с обязательствами в отношениях. И все это на основе того, что вы увидите первым на картинке.

Посмотрите на изображение ниже и скажите, что вы видите. Эта оптическая иллюзия содержит в себе сразу два изображения – и одно из них может означать, что вам сложно вступить в отношения.

Что вы увидели первым на картинке? / Фото: mirror.co.uk

Глядя на эту картинку, вы увидите либо стаю птиц, либо силуэт женщины. В зависимости от того, как работает ваш мозг, одно из двух изображений первым бросится вам в глаза.

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Если первой вы увидели стаю птиц, значит вы жаждете сильных эмоций и не можете вынести длительных отношений и долгосрочных обязательств. Предсказуемость утомляет вас. Вы также очень склонны к тщательному анализу, что приводит к ненужному стрессу и волнениям в вашей жизни.

Если же вы увидели на картинке женщину, вы - очень чуткий человек и быстро улавливаете эмоции других. Эта чувствительность позволяет вам близко общаться с людьми, но она же может быть и губительной, поскольку вы склонны поглощать негативную энергию окружающих.

Ранее Главред предлагал разобраться, чего больше всего жаждет ваше сердце.

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