"Жутко" оптическая иллюзия: немногие могут понять, что на самом деле происходит

Головоломки и оптические иллюзии предназначены для проверки наших умственных способностей. Хотите проверить свой IQ?

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Эта оптическая иллюзия может немного напугать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Оптические иллюзии стимулируют воображение и заставляют нас смотреть на вещи под другим углом. Впрочем, некоторые настолько сложны, что могут даже поставить в тупик. В Сети набирает популярность оптическая иллюзия, которую многие пользователи назвали "жуткой", поскольку совершенно непонятно, что же на ней изображено.

Посмотрите на изображение ниже и скажите, что происходит на этой фотографии? Если вы видите довольно жуткую картину, то вы не одиноки в этом.

Что происходит на картинке? / mirror.co.uk

Возможно, вы заметили на фото собаку, но она выглядит так, как будто ее глаза расположены не в том месте.

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Чтобы расшифровать эту оптическую иллюзию, просто придется посмотреть на нее под другим углом.

Итак, если вы посмотрите на картинку на своем телефоне справа и сосредоточитесь на шлейке собаки, то сможете увидеть, что собака выгнула спину и повернула голову в сторону.

Ранее Главред предлагал решить загадочную новогоднюю головоломку: нужно найти эльфа меньше, чем за три минуты.

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