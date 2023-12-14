"Жутко" оптическая иллюзия: немногие могут понять, что на самом деле происходит

Оптические иллюзии стимулируют воображение и заставляют нас смотреть на вещи под другим углом. Впрочем, некоторые настолько сложны, что могут даже поставить в тупик. В Сети набирает популярность оптическая иллюзия, которую многие пользователи назвали "жуткой", поскольку совершенно непонятно, что же на ней изображено.
Посмотрите на изображение ниже и скажите, что происходит на этой фотографии? Если вы видите довольно жуткую картину, то вы не одиноки в этом.
Возможно, вы заметили на фото собаку, но она выглядит так, как будто ее глаза расположены не в том месте.
Чтобы расшифровать эту оптическую иллюзию, просто придется посмотреть на нее под другим углом.
Итак, если вы посмотрите на картинку на своем телефоне справа и сосредоточитесь на шлейке собаки, то сможете увидеть, что собака выгнула спину и повернула голову в сторону.
Ранее Главред предлагал решить загадочную новогоднюю головоломку: нужно найти эльфа меньше, чем за три минуты.
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