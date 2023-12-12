Загадочная новогодняя головоломка: нужно найти эльфа меньше, чем за три минуты

В среднем, людям требуется 2 минуты 45 секунд, чтобы заметить эльфа. А как быстро справитесь вы?

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Нужно найти эльфа на новогодней головоломке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Праздничный сезон уже наступил, и чтобы создать еще больше новогоднего настроения, попробуйте разгадать хитрую головоломку. Чтобы процесс шел веселее, можно посоревноваться в скорости с родными и друзьями.

Ранее мы уже предлагали вам один из вариантов головоломки на Рождество и Новый год 2024. Читайте материал: Рождественская головоломка: нужно найти 5 пряничных человечков всего за минуту.

Внимательно посмотрите на картинку, на которой изображены олени, пряничные домики и другие новогодние аксессуары.

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Где-то среди них скрывается и эльф. Сможете ли вы его заметить?

Видите ли вы эльфа среди новогодних аксессуаров? / mirror.co.uk

В среднем, людям требуется 2 минуты 45 секунд, чтобы заметить эльфа.

Подсказка: если вы сосредоточили свои поиски на левой стороне изображения, то они не увенчаются успехом. На самом деле эльф прячется где-то справа.

Ниже мы опубликовали правильный ответ:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал еще одну забавную головоломку: нужно найти игрушечную машинку в ванной комнате.

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